Принц Гарри выиграл у Mirror Group суд о прослушке телефонов

Британский принц Гарри выиграл в Высоком суде Лондона процесс против нескольких британских изданий. Он обвинил журналистов холдинга Mirror Group, издающего газеты Daily Mirror, Sunday Mirror и Sunday People, в прослушивании его телефонов и использовании других незаконных средств сбора информации. Суд удовлетворил 15 из 33 исковых требований принцп. Ему должны выплатить компенсацию в размере 140 тысяч 600 фунтов стерлингов (около 180 тысяч долларов).

Британская пресса отмечает, что Гарри стал первым высокопоставленным представителем королевской семьи, который давал показания в суде за последние более чем 130 лет.

Как сообщало Би-би-си, по версии истца, журналисты таблоидов Daily Mirror, Sunday Mirror и The People воспользовались слабыми местами в системе безопасности, чтобы получить доступ к голосовой почте истцов (кроме Гарри, к иску присоединились ещё три человека) и прослушать сообщения, оставленные их друзьями и членами семей.

В случае принца Гарри речь идет об информации, появившейся в публикациях о его отношениях с бывшей девушкой Челси Дэйви и о предполагаемой ссоре с братом - принцем Уильямом. Медиахолдинг признавал, что ещё в 2004 году нанимал частного детектива, который в том числе получил доступ к телефону принца, однако отрицал, что полученная информация использовалась для подготовки статей.

Адвокат принца в заявлении от его имени назвал решение суда "победой правды и ответственности". Процесс, в соответствии с принципами британского права, может стать прецедентом - в дальнейшем судьи смогут опираться на него при разрешении тяжб между знаменитостями и прессой.

При этом несколько дней назад принц Гарри проиграл другой процесс - по иску о клевете против The Daily Mail и The Mail on Sunday. Британский суд обязал его выплатить изданиям более $60 000 в качестве судебных издержек.