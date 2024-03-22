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Принцесса Уэльская Кэтрин заявила, что проходит лечение от рака

Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон

Принцесса Уэльская, урожденная Кейт Миддлтон, объявила, что лечится от рака. Сейчас она проходит ранние стадии курса профилактической химиотерапии.

Кейт Миддлтон рассказала, что в январе ей сделали операцию на брюшной полости. Онкологическое заболевание было выявлено в результате проведения анализов после операции. Врачи рекомендовали ей пройти курс профилактической химиотерапии, который она начала в конце февраля.

"Это были невероятно тяжелые месяцы для всей нашей семьи, но у меня была фантастическая медицинская команда, которая очень обо мне позаботилась, за что я очень благодарна", – говорится в заявлении принцессы Уэльской.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что принцесса Уэльская пользуется "любовью и поддержкой всей страны". По словам Сунака, с Кейт "обошлись несправедливо" и "подвергли ее пристальному вниманию" в последние недели.

"Когда дело доходит до вопросов здоровья, ей, как и всем остальным, необходимо предоставить уединение, чтобы сосредоточиться на лечении и побыть со своей любящей семьей", – заявил Сунак.

Кейт Миддлтон долгое время не появлялась на публике, что породило массу слухов.

В начале февраля у короля Карла III обнаружили рак. Король недавно лечился от аденомы простаты, но медики сказали, что рак с этим не связан. Двор тогда заявил, что король "начал проходить курс лечения".

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