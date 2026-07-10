"Природа уже не справляется". Как Карелию превращают в туристический аттракцион

В Карелии собираются строить новый "туристический рай" за три миллиарда рублей. В начале июня 2026 года во время питерского Международного экономического форума – любимого детища Путина – власти Карелии подписали соответствующее соглашении с ООО "Тохмайоки Парк". Семейный курорт "Termal–Кемь" будет включать в себя термальный комплекс, гостиницу на 600 номеров, бассейны, рестораны, лыжные трассы, дайвинг и каякинг. Всё это – рядом с объектами Всемирного наследия ЮНЕСКО, Беломорскими петроглифами и Соловецким архипелагом.

Текст: проект "Окно"

В 2025 году доходы региона от туризма составили 574 миллиона рублей – на 20% больше, чем годом ранее, – отчитываются карельские чиновники. Местных жителей, однако, такое бурное развитие туризма не радует. Они уверены, что это наносит непоправимый вред хрупкой северной природе. И говорят о том, что приток туристов только усиливает "вопиющую разруху" в регионе.

"Н а растерзание туристам"

" Уже много лет сокровищница объектов культурного наследия, истории и уникальных памятников природы отдана на растерзание туристам. Гости беломорской жемчужины – особо охраняемых островов Белого моря – распугивают белух на Белужьем мысу, жгут костры, проводят "духовные практики" в древних лабиринтах. И делают это абсолютно безнаказанно", – возмущаются жители региона в паблике "Отражение. Карелия".

Туристы "нагло разбирают на сувениры мегалитические объекты архипелага Кузова" (где и планируется строить курорт "Termal–Кемь"), оставляют кучи мусора, устраивают варварские "раскопки" и "духовные практики", не имеющие ничего общего с назначением культовых сооружений древних саамских охотников, – пишут люди в комментах.

На архипелаге Кузова на Белом море находятся 700 культовых сооружений древних саамов . Эти каменные памятники – лабиринты, гробницы, пещеры, сейды – признаны объектами культурного наследия, одни ученые считают, что им около 2 тысяч лет, другие относят их к средневековью.

Кто-то призывает ограничить поток туристов, придать природным объектом статусы охраняемых зон и нацпарков. Кто-то считает, что и это не поможет.

– Вот, например, нацпарк "Воттоваара" вокруг горы Воттоваара с древними сейдами и висячим озером был создан в 2023 году. Так этот нацпарк сшит белыми нитками, – говорит Николай (мы меняем имена наших собеседников в целях их безопасности – СР ), живущий недалеко от Воттоваары. – Гора была ценна своим уникальным мегалитическим комплексом, где были практически не тронуты мегалиты – нигде ничего похожего нет. Там было много сейдов с навершиями – такие тоже очень редко встречаются. На сегодня туристами уже многое уничтожено. Я большую часть жизни отдал Воттовааре, но я выступал против создания тем нацпарка федерального значения: считаю, что это авантюра и распил бюджетных денег. Там теперь платные маршруты. Хотели еще создать форелевое хозяйство там, мы еле отбили. Одно время я надеялся, что война потребует денег, и государству будет не до туризма. Оказалось, кому война, кому мать родна, – говорит Николай.

Мария, когда-то работавшая в петрозаводской "Дирекции особо охраняемых природных территорий регионального значения Республики Карелия", хорошо знает, что на деле означает эта "особая охрана".

– Наберите в Яндексе Кузова – сразу выпадут питерские и московские сайты. Барыгам от туризма беречь ничего не надо. А дирекция ООПТ – очень маленькая организация при Минприроды. В Петрозаводске всего два инспектора: один старый, пенсионер, все лето на Валааме сидит, ему удобно так. А второй ездит недалеко – в Прионежский, Пряжинский, Олонецкий районы, дальше дорого. Еще два инспектора в Пудожском районе. И очень мало бензина и убогий устав, где нет никакой конкретики. Остальной штат, 2-3 человека – это экопросвещение. И директор с бухгалтерией, юристом и начальниками двух отделов, а ООПТ в Карелии больше 200, – говорит Мария.

Она замечает, что такими силами нельзя ничего охранять и физически невозможно охватить даже четверть всех ООПТ Карелии.

– Кузова, например, далеко. Ехать дорого, ночевать негде, доплыть до них – надо лодку искать. Когда я там работала, ее не было. Я ушла недавно. По мнению директора, нужно в офисе сидеть. План по охране на три летних месяца зарубили: денег нет. А мне бесполезная работа не нужна, я не выдержала этой фигни в офисе. Оттуда все бегут. Охранников взять негде, им платить надо. А бюджет-то скудный.

Кажется, решение на поверхности – сделать вход в ООПТ платным и содержать охрану на эти деньги – но все не так просто.

– Охрана есть только у федеральных ООПТ – там своя администрация и вся структура. А региональные все под "руководством" дирекции. Вход на валаамский комплекс 200 рублей с носа для приезжих, это юрисдикция монастыря, они это контролируют по договоренности. Но вообще вход очень мало, где оплачивается. А главное, деньги идут не на охрану, а в бюджет. А дальше – кто знает. – говорит Мария.

"А потом сесть на лайнер и ржать над тем, что видели "

В 2024 году в деревне Хийденсельги Питкярантского округа круизная компания "ВодоходЪ" установила дебаркадер, позволяющий причаливать нескольким круизным лайнерам одновременно, и запустила круиз Петербург – Хийденсельга – Петербург.

Хийденсельга стоит на берегах реки Янисйоки и Ладожского озера, возле национального парка "Ладожские шхеры". Отсюда туристы отправляются на автобусах в Сортавалу, горный парк "Рускеала", к водопаду Ахинкоски и в другие места. В 2025 году лайнеры причаливали 70 раз, деревню посетили более 10 тысяч туристов. Ожидается, что в этом сезоне рейсов будет уже более 100.

В итоге в местных магазинах резко подскочили цены, увеличилась и нагрузка на и без того изношенную инфраструктуру. В Хийденсельге на 2 тысячи человек всего четыре колодца, да и они летом пересыхают. Местная администрация собиралась в 2025 году потратить на ремонт колодцев 1 млн рублей, но денег в бюджете не нашлось. Летом воду, которая, по словам местных, "пахнет тухлыми яйцами", раз в неделю в деревню привозит машина – 870 рублей за кубометр.

Придомовые септики в деревне не откачиваются много лет из-за отсутствия вакуумной машины – ее местные власти никак могут закупить. Нечистоты выливается наружу, тут же гуляют дети.

– По всему побережью с водоснабжением и очистными сооружениями у нас проблемы, а уже ставим новые объекты, круглогодичные, чтобы до 1700 человек сразу принимать, – говорит местный житель Михаил. – Надо до стройки гостиниц определять место сбора канализации и будущих очистных. Современному оборудованию скалы не помеха. Но это дорого. Легче домики поставить быстро и замаскировать отвод душевых и туалетов и в акваторию все сливать. Считается, что природа справится. Только она уже не справляется.

В итоге, сойдя с красивых лайнеров, туристы фотографируют местную разруху и выкладывают фотографии в сети, удивляясь, "как люди могут так жить".

"Население деревни в бедственном положении, а на них деньги зарабатывают, откровенно смеясь в лицо", – обижаются обитатели Хийденсельги.

Получается, что "туристы едут поглазеть именно на то, как люди пытаются выжить в таких вот гадких условиях, с такими вот туалетами, а потом сесть на лайнер и ржать …над тем, что видели", – пишет в своем паблике депутат Законодательного собрания Карелии Эмилия Слабунова. Она послала запрос в Северо-Западную транспортную прокуратуру и выяснила, что ЗАО "Ладожский лесопильный завод" предоставил круизной компании "ВодоходЪ" право пользования участком акватории Ладожского озера в обход закона.

Слабунова не нашла никаких следов проекта "Ладога. Северо-восток", в рамках которого ООО "Хийденвуори" установило плавучий причал для швартовки и стоянки круизных судов. "В бюджет Питкярантского муниципального округа за 2024 год и 1 квартал 2025 года налоговые и неналоговые платежи в связи с деятельностью ООО "Хийденвуори" не поступали", – пишет депутат.

"…два навигационных сезона на виду у всех …в акватории Ладожского озера …осуществляется масштабная и дорогостоящая коммерческая деятельность… с большой нагрузкой на окружающую среду …и никто ни сном ни духом не ведает! Или ведает, но делает вид, что не ведает?!" – возмущается депутат.

И подчеркивает, что она – не враг туризма, но ее волнует, что "бенефициаром этой бурной причальной деятельности" являются не жители поселка и района, в чьи бюджеты ничего не попадает".

По словам депутата, в Хийденсельге можно и нужно развивать туризм, в том числе круизный, но – по закону, с участием жителей, "вкладываясь в инфраструктуру и благоустройство поселка, раскрывая его историко-культурное содержание и создавая интересную событийность".

Событийность, правда, не всегда радует местных. Прошлым летом они не на шутку испугались, прочтя рекламу организаторов "лампового" музыкального фестиваля, суливших "Горы, музыку, огонь... ". Планировались проживание в палатках, готовка на газовых горелках на горе Хийденвуори в деревне Хийденсельга. При этом туалетов на горе нет, а от костров могут загореться и лес на горе, и дома под горой. С помощью прокуратуры огненный фестиваль в заповедных местах удалось отменить.

– Пока только одни страдания при проведении "гулянок": во время одной из них весь поселок две ночи не мог нормально спать, музыка на всю округу гремела. Люди звонили в ЕДДС (единая дежурно-диспетчерская служба ), им сказали, что все начальство Питкярантского округа на празднике. Никто не против бизнеса, но все должно быть в соответствии с законом, – говорит местная жительница Светлана.

Жилой фонд Хийденсельге – в основном, полуаварийные бараки. На окраине поселка – останки лесозавода, когда-то выполнявшего заказы "Икеа", а теперь из-за санкций распродающего оборудование.

Деревня разбита рекой Янисйоки на две части. А мост через речку ветшает, и сообщение между двумя частями деревни – под угрозой.

Школу, где учится около 70 детей, местные власти порываются закрыть. Потому что – оптимизация и денег нет.

Зато здесь вовсю уже строится база отдыха "На Природу". А еще запланировано создание визит-центра. "Видимо, для того, чтобы туристам, которые прибывают на круизных теплоходах демонстрировать парк коммунальной архаики под открытым небом… что же видим в ожидаемых результатах к 2030 году?! Увеличение турпотока на 30%. Создание 1-5 новых рабочих мест в сфере малого бизнеса и туризма. А что мы видим по социальной инфраструктуре в плане развития?! Ни слова ни про школу, ни про детский сад или Дом культуры! Ни слова про водоснабжение, сроки и способы расселения аварийных домов, благоустройство! – возмущается Слабунова.

– Я помню, министр экономического развития у нас рекламировал одну турбазу, рассказывал, какая там будет канализация, а через год люди обнаружили, что оттуда просто пустили трубу в реку. Потому что власти ничего не контролируют, – рассказывает местная жительница Карелии Евгения. – Поставили по дороге к месту отдыха туристов информационные стенды про Карелию – и ни одного туалета. И вот, всё в кустах загажено, салфетки, прокладки. За стендами некому ухаживать, паутину стереть. Это же просто выброс денег. Они говорят, главное – привезти туриста в Карелию, а все остальное подтянется. Типа, туалет подтянется. Так у нас сколько уже туризм развивают – ничего не подтянулось. Тут ведь ещё тщеславие наше вертикальное: за баннер, видный всем, и за отчёт, что 10 000 туристов приехали, губернаторов погладят по головке. А туалеты там, наверху, никому не видны. Я сама люблю отдыхать как турист и не хочу, чтобы ко мне плохо относились местные жители. Мне не нравится, когда ругают туристов. Но власти должны организовать их пребывание и контролировать организаторов туризма.

"Деревня дураков" на месте концлагеря

Прошлым летом обитателей карельской деревни Киндасово Пряжинского района возмутила статья в Российской газете "Как поссорились туристический бизнес и местные жители "веселой деревни". Местные написали в ответ открытое письмо, подчеркнув, что не надо стравливать их с туристами. Они борются не против туристов, а против решения местных властей создать на месте их деревни "рекреационную зону".

Еще в советское время тут проводились фестивали сельского юмора, и с тех пор Киндасово стали называть "деревней дураков". Но бизнес-проектом киндасовское веселье стало только в 2023 году, именно тогда и вспыхнули конфликты. Люди выступили против захвата центра их деревни, который уже четыре раза с помощью фиктивных слушаний на Госуслугах пытались перевести из сельскохозяйственной зоны в рекреационную. Местные каждый раз отменяли результаты слушаний в суде – об этом, возмущаются они, в "Российской газете" не было ни слова, "за счёт чего создаётся ложное впечатление о "капризах" и ретроградстве жителей, которые на самом деле пытаются не допустить незаконного перевода земель".

Еще авторы письма обращают внимание на то, что их "веселая деревня" стоит на месте бывшего финского концлагеря: "За весёлой и "придурковатой" оболочкой турпродукта стирается трагическая история места. Туристы, слушающие частушки и прыгающие в штаны, даже не догадываются о том, что они находятся на месте бывшего концлагеря и массового захоронения жертв. Это неуважение к мемориальным чувствам наших соотечественников".

Несмотря на возмущение местных, карельские власти намерены продолжать проводить в Киндасово "фестивали юмора" и прочие развлекательные программы для туристов. Запланированы они и на это лето.



