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Общество.Север

"Природа уже не справляется". Как Карелию превращают в туристический аттракцион

Теплоходы у причала деревни Хийденсельги
Теплоходы у причала деревни Хийденсельги

В Карелии собираются строить новый "туристический рай" за три миллиарда рублей. В начале июня 2026 года во время питерского Международного экономического форума любимого детища Путина власти Карелии подписали соответствующее соглашении с ООО "Тохмайоки Парк". Семейный курорт "Termal–Кемь" будет включать в себя термальный комплекс, гостиницу на 600 номеров, бассейны, рестораны, лыжные трассы, дайвинг и каякинг. Всё это рядом с объектами Всемирного наследия ЮНЕСКО, Беломорскими петроглифами и Соловецким архипелагом.

Текст: проект "Окно"

Деревня Хийденсельга - центр карельского туризма
Деревня Хийденсельга - центр карельского туризма

В 2025 году доходы региона от туризма составили 574 миллиона рублей – на 20% больше, чем годом ранее, – отчитываются карельские чиновники. Местных жителей, однако, такое бурное развитие туризма не радует. Они уверены, что это наносит непоправимый вред хрупкой северной природе. И говорят о том, что приток туристов только усиливает "вопиющую разруху" в регионе.

На архипелаге Кузова
На архипелаге Кузова

а растерзание туристам"

" Уже много лет сокровищница объектов культурного наследия, истории и уникальных памятников природы отдана на растерзание туристам. Гости беломорской жемчужины – особо охраняемых островов Белого моря – распугивают белух на Белужьем мысу, жгут костры, проводят "духовные практики" в древних лабиринтах. И делают это абсолютно безнаказанно", – возмущаются жители региона в паблике "Отражение. Карелия".

Туристы "нагло разбирают на сувениры мегалитические объекты архипелага Кузова" (где и планируется строить курорт "Termal–Кемь"), оставляют кучи мусора, устраивают варварские "раскопки" и "духовные практики", не имеющие ничего общего с назначением культовых сооружений древних саамских охотников, – пишут люди в комментах.

На архипелаге Кузова на Белом море находятся 700 культовых сооружений древних саамов . Эти каменные памятники – лабиринты, гробницы, пещеры, сейды – признаны объектами культурного наследия, одни ученые считают, что им около 2 тысяч лет, другие относят их к средневековью.

"Духовные практики" туристов на архипелаге Кузова
"Духовные практики" туристов на архипелаге Кузова

Кто-то призывает ограничить поток туристов, придать природным объектом статусы охраняемых зон и нацпарков. Кто-то считает, что и это не поможет.

На архипелаге Кузова
На архипелаге Кузова

– Вот, например, нацпарк "Воттоваара" вокруг горы Воттоваара с древними сейдами и висячим озером был создан в 2023 году. Так этот нацпарк сшит белыми нитками, – говорит Николай (мы меняем имена наших собеседников в целях их безопасности – СР ), живущий недалеко от Воттоваары. – Гора была ценна своим уникальным мегалитическим комплексом, где были практически не тронуты мегалиты – нигде ничего похожего нет. Там было много сейдов с навершиями – такие тоже очень редко встречаются. На сегодня туристами уже многое уничтожено. Я большую часть жизни отдал Воттовааре, но я выступал против создания тем нацпарка федерального значения: считаю, что это авантюра и распил бюджетных денег. Там теперь платные маршруты. Хотели еще создать форелевое хозяйство там, мы еле отбили. Одно время я надеялся, что война потребует денег, и государству будет не до туризма. Оказалось, кому война, кому мать родна, – говорит Николай.

В национальном парке Воттовара
В национальном парке Воттовара

Мария, когда-то работавшая в петрозаводской "Дирекции особо охраняемых природных территорий регионального значения Республики Карелия", хорошо знает, что на деле означает эта "особая охрана".

– Наберите в Яндексе Кузова – сразу выпадут питерские и московские сайты. Барыгам от туризма беречь ничего не надо. А дирекция ООПТ – очень маленькая организация при Минприроды. В Петрозаводске всего два инспектора: один старый, пенсионер, все лето на Валааме сидит, ему удобно так. А второй ездит недалеко – в Прионежский, Пряжинский, Олонецкий районы, дальше дорого. Еще два инспектора в Пудожском районе. И очень мало бензина и убогий устав, где нет никакой конкретики. Остальной штат, 2-3 человека – это экопросвещение. И директор с бухгалтерией, юристом и начальниками двух отделов, а ООПТ в Карелии больше 200, – говорит Мария.

Она замечает, что такими силами нельзя ничего охранять и физически невозможно охватить даже четверть всех ООПТ Карелии.

– Кузова, например, далеко. Ехать дорого, ночевать негде, доплыть до них – надо лодку искать. Когда я там работала, ее не было. Я ушла недавно. По мнению директора, нужно в офисе сидеть. План по охране на три летних месяца зарубили: денег нет. А мне бесполезная работа не нужна, я не выдержала этой фигни в офисе. Оттуда все бегут. Охранников взять негде, им платить надо. А бюджет-то скудный.

На архипелаге Кузова
На архипелаге Кузова

Кажется, решение на поверхности – сделать вход в ООПТ платным и содержать охрану на эти деньги – но все не так просто.

– Охрана есть только у федеральных ООПТ – там своя администрация и вся структура. А региональные все под "руководством" дирекции. Вход на валаамский комплекс 200 рублей с носа для приезжих, это юрисдикция монастыря, они это контролируют по договоренности. Но вообще вход очень мало, где оплачивается. А главное, деньги идут не на охрану, а в бюджет. А дальше – кто знает. – говорит Мария.

потом сесть на лайнер и ржать над тем, что видели"

В 2024 году в деревне Хийденсельги Питкярантского округа круизная компания "ВодоходЪ" установила дебаркадер, позволяющий причаливать нескольким круизным лайнерам одновременно, и запустила круиз Петербург – Хийденсельга – Петербург.

Хийденсельга стоит на берегах реки Янисйоки и Ладожского озера, возле национального парка "Ладожские шхеры". Отсюда туристы отправляются на автобусах в Сортавалу, горный парк "Рускеала", к водопаду Ахинкоски и в другие места. В 2025 году лайнеры причаливали 70 раз, деревню посетили более 10 тысяч туристов. Ожидается, что в этом сезоне рейсов будет уже более 100.

Дебаркадер круизной компании "ВодоходЪ"
Дебаркадер круизной компании "ВодоходЪ"

В итоге в местных магазинах резко подскочили цены, увеличилась и нагрузка на и без того изношенную инфраструктуру. В Хийденсельге на 2 тысячи человек всего четыре колодца, да и они летом пересыхают. Местная администрация собиралась в 2025 году потратить на ремонт колодцев 1 млн рублей, но денег в бюджете не нашлось. Летом воду, которая, по словам местных, "пахнет тухлыми яйцами", раз в неделю в деревню привозит машина – 870 рублей за кубометр.

Придомовые септики в деревне не откачиваются много лет из-за отсутствия вакуумной машины – ее местные власти никак могут закупить. Нечистоты выливается наружу, тут же гуляют дети.

Цены выросли, о чем свидетельствую красные ценники в местном магазине
Цены выросли, о чем свидетельствую красные ценники в местном магазине

– По всему побережью с водоснабжением и очистными сооружениями у нас проблемы, а уже ставим новые объекты, круглогодичные, чтобы до 1700 человек сразу принимать, – говорит местный житель Михаил. – Надо до стройки гостиниц определять место сбора канализации и будущих очистных. Современному оборудованию скалы не помеха. Но это дорого. Легче домики поставить быстро и замаскировать отвод душевых и туалетов и в акваторию все сливать. Считается, что природа справится. Только она уже не справляется.

В итоге, сойдя с красивых лайнеров, туристы фотографируют местную разруху и выкладывают фотографии в сети, удивляясь, "как люди могут так жить".

"Население деревни в бедственном положении, а на них деньги зарабатывают, откровенно смеясь в лицо", – обижаются обитатели Хийденсельги.

Получается, что "туристы едут поглазеть именно на то, как люди пытаются выжить в таких вот гадких условиях, с такими вот туалетами, а потом сесть на лайнер и ржать …над тем, что видели", – пишет в своем паблике депутат Законодательного собрания Карелии Эмилия Слабунова. Она послала запрос в Северо-Западную транспортную прокуратуру и выяснила, что ЗАО "Ладожский лесопильный завод" предоставил круизной компании "ВодоходЪ" право пользования участком акватории Ладожского озера в обход закона.

В деревне Хийденсельге
В деревне Хийденсельге

Слабунова не нашла никаких следов проекта "Ладога. Северо-восток", в рамках которого ООО "Хийденвуори" установило плавучий причал для швартовки и стоянки круизных судов. "В бюджет Питкярантского муниципального округа за 2024 год и 1 квартал 2025 года налоговые и неналоговые платежи в связи с деятельностью ООО "Хийденвуори" не поступали", – пишет депутат.

Ответ карельских властей депутату Э. Слабуновой о том, что сведения о причале в деревне Хийденсельге в реестре госимущества Республики Карелии отсутствует.
Ответ карельских властей депутату Э. Слабуновой о том, что сведения о причале в деревне Хийденсельге в реестре госимущества Республики Карелии отсутствует.

"…два навигационных сезона на виду у всех …в акватории Ладожского озера …осуществляется масштабная и дорогостоящая коммерческая деятельность… с большой нагрузкой на окружающую среду …и никто ни сном ни духом не ведает! Или ведает, но делает вид, что не ведает?!" – возмущается депутат.

И подчеркивает, что она – не враг туризма, но ее волнует, что "бенефициаром этой бурной причальной деятельности" являются не жители поселка и района, в чьи бюджеты ничего не попадает".

По словам депутата, в Хийденсельге можно и нужно развивать туризм, в том числе круизный, но – по закону, с участием жителей, "вкладываясь в инфраструктуру и благоустройство поселка, раскрывая его историко-культурное содержание и создавая интересную событийность".

В деревне Хийденсельге
В деревне Хийденсельге

Событийность, правда, не всегда радует местных. Прошлым летом они не на шутку испугались, прочтя рекламу организаторов "лампового" музыкального фестиваля, суливших "Горы, музыку, огонь... ". Планировались проживание в палатках, готовка на газовых горелках на горе Хийденвуори в деревне Хийденсельга. При этом туалетов на горе нет, а от костров могут загореться и лес на горе, и дома под горой. С помощью прокуратуры огненный фестиваль в заповедных местах удалось отменить.

– Пока только одни страдания при проведении "гулянок": во время одной из них весь поселок две ночи не мог нормально спать, музыка на всю округу гремела. Люди звонили в ЕДДС (единая дежурно-диспетчерская служба ), им сказали, что все начальство Питкярантского округа на празднике. Никто не против бизнеса, но все должно быть в соответствии с законом, – говорит местная жительница Светлана.

Местная природа привлекает людей
Местная природа привлекает людей

Жилой фонд Хийденсельге – в основном, полуаварийные бараки. На окраине поселка – останки лесозавода, когда-то выполнявшего заказы "Икеа", а теперь из-за санкций распродающего оборудование.

Деревня разбита рекой Янисйоки на две части. А мост через речку ветшает, и сообщение между двумя частями деревни – под угрозой.

Обветшавший мост через реку Янисйоки
Обветшавший мост через реку Янисйоки

Школу, где учится около 70 детей, местные власти порываются закрыть. Потому что – оптимизация и денег нет.

Хийденсельга: школьный туалет
Хийденсельга: школьный туалет

Зато здесь вовсю уже строится база отдыха "На Природу". А еще запланировано создание визит-центра. "Видимо, для того, чтобы туристам, которые прибывают на круизных теплоходах демонстрировать парк коммунальной архаики под открытым небом… что же видим в ожидаемых результатах к 2030 году?! Увеличение турпотока на 30%. Создание 1-5 новых рабочих мест в сфере малого бизнеса и туризма. А что мы видим по социальной инфраструктуре в плане развития?! Ни слова ни про школу, ни про детский сад или Дом культуры! Ни слова про водоснабжение, сроки и способы расселения аварийных домов, благоустройство! – возмущается Слабунова.

Стройка очередной базы отдыха "На природу"
Стройка очередной базы отдыха "На природу"

– Я помню, министр экономического развития у нас рекламировал одну турбазу, рассказывал, какая там будет канализация, а через год люди обнаружили, что оттуда просто пустили трубу в реку. Потому что власти ничего не контролируют, – рассказывает местная жительница Карелии Евгения. – Поставили по дороге к месту отдыха туристов информационные стенды про Карелию – и ни одного туалета. И вот, всё в кустах загажено, салфетки, прокладки. За стендами некому ухаживать, паутину стереть. Это же просто выброс денег. Они говорят, главное – привезти туриста в Карелию, а все остальное подтянется. Типа, туалет подтянется. Так у нас сколько уже туризм развивают – ничего не подтянулось. Тут ведь ещё тщеславие наше вертикальное: за баннер, видный всем, и за отчёт, что 10 000 туристов приехали, губернаторов погладят по головке. А туалеты там, наверху, никому не видны. Я сама люблю отдыхать как турист и не хочу, чтобы ко мне плохо относились местные жители. Мне не нравится, когда ругают туристов. Но власти должны организовать их пребывание и контролировать организаторов туризма.

Канализационные стоки во дворах
Канализационные стоки во дворах

"Деревня дураков" на месте концлагеря

Прошлым летом обитателей карельской деревни Киндасово Пряжинского района возмутила статья в Российской газете "Как поссорились туристический бизнес и местные жители "веселой деревни". Местные написали в ответ открытое письмо, подчеркнув, что не надо стравливать их с туристами. Они борются не против туристов, а против решения местных властей создать на месте их деревни "рекреационную зону".

Деревня Киндасово
Деревня Киндасово

Еще в советское время тут проводились фестивали сельского юмора, и с тех пор Киндасово стали называть "деревней дураков". Но бизнес-проектом киндасовское веселье стало только в 2023 году, именно тогда и вспыхнули конфликты. Люди выступили против захвата центра их деревни, который уже четыре раза с помощью фиктивных слушаний на Госуслугах пытались перевести из сельскохозяйственной зоны в рекреационную. Местные каждый раз отменяли результаты слушаний в суде – об этом, возмущаются они, в "Российской газете" не было ни слова, "за счёт чего создаётся ложное впечатление о "капризах" и ретроградстве жителей, которые на самом деле пытаются не допустить незаконного перевода земель".

Во время Великой Отечественной войны здесь был финский концлагерь
Во время Великой Отечественной войны здесь был финский концлагерь

Еще авторы письма обращают внимание на то, что их "веселая деревня" стоит на месте бывшего финского концлагеря: "За весёлой и "придурковатой" оболочкой турпродукта стирается трагическая история места. Туристы, слушающие частушки и прыгающие в штаны, даже не догадываются о том, что они находятся на месте бывшего концлагеря и массового захоронения жертв. Это неуважение к мемориальным чувствам наших соотечественников".

Несмотря на возмущение местных, карельские власти намерены продолжать проводить в Киндасово "фестивали юмора" и прочие развлекательные программы для туристов. Запланированы они и на это лето.


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