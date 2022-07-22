Пришли за евреями? Рунет о вероятном запрете "Сохнута"

Российский Минюст просит запретить в стране деятельность израильского агентства по репатриации "Сохнут".

Знатоки поясняют, что отъезду евреев в Израиль это в целом не помешает.

Но многие, конечно же, считают просьбу Минюста весьма символичной.

Аркадий Красильщиков:

Точно знаю, о чём подумали в этот день сотни тысяч евреев в Израиле, США, Германии, Австралии: "ГОСПОДИ! КАК ХОРОШО, ЧТО МЫ УЖЕ ТУТ, А НЕ ТАМ".

Илья Аксельрод:

Московский Минюст попросил ликвидировать Еврейское агентство «Сохнут».

Теперь оно будет называться «Надо ехать! и точка»

Александр Коляндр:

Зачем закрывать Сохнут? Те, кто хочет уехать, используя еврейские капли крови в себе или бабушке, либо не до конца лояльные граждане, либо оппортунисты.

Зачем они России?

Почему б их не выплюнуть?

(Собственность можно отобрать, конечно)

Роман Супер:

За евреями пришли. Запомним этот день в стране-денацификаторе.

Евгений Кацович:

уверен, что требование минюста рф закрыть агентство сохнут скоро объяснится самым логичным образом

наверняка выяснится, что причина в том, что в сохнуте работают сплошь нацисты и милитаристы

Нина Калманович:

Как всегда, пытаются до последнего скрывать информацию.

Это может быть началом государственной антисемитской кампании.

Начнут преследовать еврейские сообщества в России, сотрудничавшие с Сохнутом.

Прошла информация, что будут преследовать получающих помощь из-за рубежа.

Ведь многие помогают своим родственникам в России, которые оказались в бедственном положении.

Это напоминает кампанию борьбы с космополитами 48-53 годов

Евгений Либерман:

С евреев всегда всё начинается!? Значит ли это, что в скором времени и заграничные паспорта будут под вопросом?!

На полном ходу Россия возвращается в Советский Союз?

Станислав Глузман:

Back to USSR. Железный занавес опускается в стране-агрессоре все ниже.

Никита Муравьёв:

Минюст подчеркнул, что ликвидация Еврейского агентства "Сохнут" коснется только юридического лица. "Ликвидировать самих евреев на данный момент не планируется", заверили в ведомстве.

Любовь Баладжаева:

На фоне новостей о потенциальном закрытии Сохнута в России: ребята, думающие о репатриации, но никак не решавшиеся - это вам знак, пора срочно уезжать, потому что возможность явно скоро или совсем прикроют или очень сильно ограничат

Николай Митрохин:

Закрытие в РФ "Сохнута" на следующий день после визита Путина в Иран - ну что может быть более четким предупреждением российским евреям - режим благоприятствования закончен, бегите, если успеете.

Но уверен, что многие из тех у кого "всё нормально" сейчас думают - а чего суетиться то. Мы же - успеем.... Потом. Если чего.

Андрей Капустин:

Как-то очень символичненько получилось...

Не успел Путин вернуться из города Тегерана, как Минюст РФ обратился в суд с требованием закрыть еврейское агентство по репатриации Сохнут и вычеркнуть его из списка юридических лиц РФ.

А закрытие Сохнута весьма усложнит выезд оставшихся российских евреев на историческую родину.

Напомнив о славных временах СССР с отказниками, узниками Сиона и прочими прелестями железного занавеса...

Борис Вишневский:

Сперва съездить к аятоллам с дружеским визитом, а потом подать иск о ликвидации "Сохнута". Хотите еще и Израиль сделать недоброжелателем? Верный путь.

Видимо, известное выражение одного министра иностранных дел - это была самокритика...

Павел Пряников:

Значит, решили войти в клинч и с Израилем – последним верным союзником России вне стран-изгоев.

Ну раз проживаем косплей позднего сталинизма, то такое не могло не случиться.

Анатолий Несмиян:

Партнерство с Ираном, коллегой по клубу стран-изгоев, предсказуемо оборачивается ростом враждебности с Израилем. Тем более, что у власти уже не социально близкий Нетаньяху, с которым можно было по понятиям перетереть, благо разговаривали почти на одном языке.

Раньше удавалось сохранять определенный баланс, теперь он начинает разрушаться. С учетом того, что российская армия выполняет оккупационные функции в Сирии, враждебность с еще одной страной, способной создать чисто военные проблемы, сейчас будет как раз кстати.

Израиль - это еще и канал доступа к технологиям, что сегодня тем более актуально для страны, которую наглухо запечатали от них. И здесь всё выглядит очень своевременным и разумным.

И всё это при том, что Иран ни разу не дал себя заподозрить в добрых чувствах к России, скорее, наоборот. Гениальная политика. Мастерство не пропьешь.

Алексей Рощин:

Вообще поразительно, конечно, под каких только ублюдков не подкладывает Россию наш "нацлидер": то Китай - леденящая кровь насекомая антицивилизация с "социальными рейтингами", про него уже сейчас любая публикация - чистая антиутопия, после которой хочется только повеситься; то теперь еще Иран - бешеная теократия, страна-мировой изгой под властью мулл, во главе с жутким больным старцем Хаменеи. С Ираном нас теперь роднит, правда, кое-что общее - иррациональная, ничем не объяснимая ненависть к соседу: как в РФ некоторые по непонятной причине спать не могут, "пока существует государство Украина" (хотя какое им, казалось бы, до нее дело?) - так и Иран точно так же не спит не ест - всё мечтает уничтожить Израиль.

Иран на днях заявил, что у него уже почти готова атомная бомба; Израиль в ответ заявил, что готов начать войну с Ираном в ближайшее время.

И в России тем временем МинЮст потребовал лишить регистрации агентство Сохнут - то самое, которое занималось репатриацией евреев на "историческую родину". Что, видимо, означает полный разрыв с Израилем у РФ. Иран, Китай и Северная Корея - вот наша компания отныне, ничего не поделаешь. Надо быть скотами.

Леонид Невзлин:

У Израиля не должно быть иллюзий в отношении России, которая стала недружественной по отношению к евреям страной. Достаточно вспомнить антисемитские высказывания Лаврова.[...]



Антиеврейских процессов в России уже дождались. Неужели нужно что-то еще? Хватит ждать и на что-то надеяться. Евреям надо бежать из России и как можно скорей. А Израилю стоит перестать сомневаться и направить оружие Украине. Защита демократии – наше общее дело.