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Присяжные признали Элизабет Холмс виновной в мошенничестве

Бывшая глава компании Theranos Элизабет Холмс после судебных слушаний в суде Сан-Хосе (Калифорния), 17 июля 2019 года

Суд в Сан-Хосе (Калифорния) признал виновной в мошенничестве с целью обмана инвесторов основательницу биотехнологической компании Theranos Элизабет Холмс.

Присяжные сочли её виновной по четырём пунктам обвинения, по каждому из которых ей грозит до 20 лет лишения свободы и выплата 250 тысяч долларов компенсаций. Дата вынесения вердикта будет назначена позже.

По ещё семи статьям присяжные признали Холмс невиновной в мошенничестве и обмане инвесторов и пациентов.

Биотехнологическая компания Theranos была основана в 2003 году 19-летней студенткой Стэнфордского университета. Стартап занялся разработкой инновационной системы анализа крови. Элизабет Холмс тогда было 19 лет.

Идея её амбициозного начинания состояла в том, чтобы создать аппарат для проведения десятков анализов и диагностировать сотни заболеваний по капле крови, взятой из пальца.

Элизабет Холмс удалось обвести вокруг пальца множество влиятельных и богатых мужчин. В наблюдательном совете Theranos состояли, среди прочих, Генри Киссинджер, экс-глава Госдепартамента Джордж Шульц, бывший шеф Пентагона Джеймс Мэттис. Среди инвесторов были такие гиганты американского бизнеса как Руперт Мердок, Тим Дрейпер и семья Уолтон, основавшая сеть гипермаркетов Walmart.

В её проект инвестировались десятки миллионов долларов. Её сравнивали со Стивом Джобсом, Илоном Маском и Марком Цукербергом. Капитализация компании Theranos быстро росла. Но в 2015 году выяснилось, что микроколичественный анализатор Edison не работает.

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