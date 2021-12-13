Присяжные вынесли обвинительный вердикт по "кокаиновому" делу 

В Дорогомиловском суде Москвы коллегия присяжных признала виновными, но заслуживающими снисхождения, четверых обвиняемых по делу о контрабанде особо крупной партии кокаина, которую обнаружили в школе посольства России в Аргентине в декабре 2016 года.

По версии следствия, предполагаемый организатор преступной группировки Андрей Ковальчук, бывший завхоз посольства РФ в Аргентине Али Абянов, а также предприниматели Владимир Калмыков и Иштимир Худжамов купили и хранили на территории российской посольской школы в Буэнос-Айресе 400 килограммов наркотика. Далее они планировали вывезти кокаин в Европу и продать. Подсудимым грозит до 25 лет лишения свободы.

Процесс по делу о контрабанде кокаина из Аргентины идёт уже более двух лет. О главном обвиняемом, Андрее Ковальчуке, который был задержан в Германии, а затем экстрадирован в Россию, СМИ сообщали, что он был сотрудником российским спецслужб. То же самое во время слушаний утверждали трое других подсудимых. Сам Ковальчук отказался говорить в суде о своём прошлом, сославшись на расписку о неразглашении, которую он якобы дал ФСБ. Российские спецслужбы отрицают, что подсудимый числился в их рядах.

Известно, что с 2013-го по 2017 год Ковальчук десять раз летал в Буэнос-Айрес и был вхож в российское посольство - в частности, состоял в приятельских отношениях с тогдашним послом РФ в Аргентине Виктором Коронелли, завхозом Али Абяновым и двумя ответственными за безопасность дипмиссии первыми секретарями - Николаем Шелеповым и Олегом Воробьёвым.

Никто из подсудимых вину не признаёт. Все они утверждают, что в пакетах и чемоданах, в которых нашли кокаин, первоначально были кофе, вино и "подарки высокопоставленным лицам", а как туда попал наркотик - никто из них не знает.

Происхождение партии кокаина стоимостью около 30 миллионов евро не смогли установить также ни ФСБ России, ни правоохранительные органы Аргентины. При этом известно, что Андрей Ковальчук рассчитывал вывезти чемоданы из Буэнос-Айреса на самолёте российского министерства обороны.