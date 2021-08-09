Прививочная кампания привела к дефициту донорской крови в России

России угрожает дефицит донорской крови, и связано это с массовой вакцинацией от COVID-19. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на медиков и статистику Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). О нехватке донорской крови изданию рассказали медики Санкт-Петербурга, Томской и Ульяновской областей, Ставропольского края и других регионов. В ряде областей отрицают дефицит, хотя статистика ФМБА говорит о "критическом минимуме".

В начале августа агентство опубликовало пост в соцсетях, где сообщило, что донорский светофор Центра крови ФМБА России, который показывает дефицит компонентов крови по аналогии с обычным дорожным светофором, "неприлично красный". Такие "светофоры" ведутся каждой региональной службой крови и время от времени "моргают", сообщая донорам, крови какой группы и с каким резус-фактором сейчас не хватает.

Летом традиционно фиксируется "донорское затишье", поскольку люди уезжают в отпуска. Но в этом году добавился новый фактор — массовая прививочная кампания. "Вакцинация спутала все наши планы", - заявили в ФМБА.

Дело в том, что потенциальному донору запрещено сдавать кровь между первой и второй прививкой от коронавирусной инфекции нового типа еще месяц после получения второго компонента вакцины.

Почетный донор России Тигран Мурадян отмечает, что говорить следует, прежде всего, о дефиците доноров. Так как сейчас, по его словам, массово прививаются работающие граждане средних лет, а именно они являются активными донорами крови.

Руководитель службы трансфузиологии и клеточных технологий Центра имени Рогачева Павел Трахтман в интервью порталу "Такие дела" сообщал, что клиника должна ежедневно принимать от 45 до 60 доноров, но в начале июля приходили сдавать кровь всего 20–25 человек.

В Москве на фоне пандемии ввели выплаты донорам плазмы с антителами к коронавирусу, после переливания которой болезнь протекает легче. За каждые 150 мл плазмы полагается 1250 рублей, за 600 мл — 5 тысяч рублей. Донорами могут стать люди, которые переболели коронавирусной инфекцией и выработали иммунитет к COVID-19. С начала пандемии плазму с антителами к коронавирусу сдали 24 тысячи москвичей.