"Признание, но не в любви". Блогеры об обысках у российских художников

12 марта сразу в нескольких городах России прошли обыски у художников и акционистов, некоторых из них увезли на допрос.

Андрей Мальгин

Стартовало "дело художников". К ним пришли. Сотрудники ФСБ утром явились в Санкт-Петербурге к активистке Катрин Ненашевой и барду Наташе Четверио, также сообщается о следственных действиях у участников арт-группы "Явь" и участницы Pussy Riot Риты Флорес. После обыска художника Илью Мозги из Екатеринбурга отправили на допрос, а в Ульяновске задержали Илью Холтова.

Партия мертвых

ирония ситуации заключается в том, что свидетель_ницами по делу об "измене родине" сделали именно тех, кто в силу разных причин до последнего на этой родине оставались

Алина Витухновская

Массированная атака на художников. Художники, поэты – люди, которые всегда, во все времена, подставляются больше всего. Очередная подлость государства. И снова косплей 1930-х.

Лев Хильченко

"Когда они пришли…" – притча пастора Мартина Нимёллера живет и побеждает.

Вчера пришли за художниками. Мы молчим. Мы же не художники.

Обыски были связаны с делом о госизмене Петра Верзилова, основателя группы Pussy Riot. Многие из тех, к кому заявились сотрудники спецслужб, с Верзиловым знакомы не были, и у комментаторов возникло впечатление, что силовики занялись всеми мало-мальски заметными деятелями актуального искусства.

Татьяна Пелипейко

Что вообще происходит?

Один за одним проходят обыски у художников, их вызывают на допросы.

Сколько их? Уж больше двух десятков случаев в семи городах (лидирует Питер). Называть точные цифры сложно: все меняется день ото дня.

Прошел слух, что связано это с делом Петра Верзилова и поэтому, дескать, интерес проявлен к акционистам. Но охвачены оказались вовсе не только акционисты. И тем более – многие с Верзиловым были вовсе не знакомы.

От молодежи перешли к персонам более заметным. Так, пришли с обыском к директору музея PERMM Наиле Аллахвердиевой (по иронии ситуации, ровно на следующий день музею по итогам прошлого года была вручена премия газеты The Art Newspaper Russia в номинации "Музей года").

Пришли и к "отцу русского акционизма" Анатолию Осмоловскому. Это он на фотографии – только фотография от 1993 года, а с тех пор автор давно превратился в теоретика искусства и почтенного преподавателя.

В общем, люди все совершенно разные.

Ну и чего хотят, чего ищут? Или просто сделана стойка на слово "художник"? А зачем?

Ольга Черненко

Тем временем у стрит_арт_художников проводят обыски. Высказывания в публичном поле (даже не в интернете, а просто на улице) становятся всё более замечаемы. Понимаете, как прекрасно, например, что до сих пор не очень-то известно, кто такой на самом деле Бэнкси, или, допустим, уже покойный (rip) ZOOM.

Хотя, почему "неизвестный"? Это мне он "неизвестный". А тому, кому надо, очень даже. Отчего же.

Алексей Житковский

обыски у художников прошли даже в нижневартовске

наверное, это признание

но не в любви

Денис Мустафин

8 человек с 2 понятыми и 2 молотками, которыми грозились сломать дверь, если мать откажется открывать, в 6.30 пришли проводить обыск. Обыск проводили аккуратно, "вещи не ворошили", при допросе "не давили", долго сидели за ноутбуком и нашли много разных фотографий, о которых мать даже не подозревала. А что это за фотография, где ваш сын на Красной площади с белым флагом? Я не знаю. А что означает белый флаг? Я не знаю. Это означает – протест!! Где он живет сейчас, чем занимается, а вот он в пикете во Франции. Он состоит в каких-то экстремистских организациях? Нет. А в религиозных?

Компьютер обещали вернуть, но я сказал матери, что ждать этого особо не стоит.

Судя по всему россия фабрикует новое дело, в задачу которого входит собрать в одну папку оставшихся художников на территории страны агрессора, так или иначе замеченных в участии в протестных действиях.

Алексей Байков

В общем то что сегодня было с утра, ПМСМ – это типичный ФСБшный "чес", такой же как тот под который попал я в 2009.

Открыто дело против Верзилова по госизмене. Поскольку Верзилов за границей, то завершить его не представляется возможным, а любой суд и приговор по нему будут выглядеть чистым фарсом. Но какая-то движуха по делу должна быть, вот они и стараются, поднимая все возможные социальные связи и проводя обыски, а еще устраивая ну оччень грозные допросы с надуванием щек и угрозами посадить в пресс-хату

У меня помнится изъяли пожелтевшую от древности подшивку "Лимонки", опубликованный "Ультракультурой" сборник документов "Аллах не любит Америку" , разумеется комп с телефоном и еще какую-то фигню. Из всего этого они надеялись извлечь хоть какую-то доказуху на Антон Мухачёв, но в итоге просто поиграли в мои игрушки и посмотрели часть моей коллекции кино. Примерно полгода я ходил в Лефортово с адвокатом, выцарапывая технику назад. Выцарапал но к тому моменту все это железо уже устарело, и из него был собран второй комп.

Сейчас понятно что все это не так смешно выглядит, времена изменились, и в общем-то всем сегодня отпущенным я рекомендовал бы уехать

Анатолий Голубовский

"Все исчезнет!"- так назывался проект, за который главная российская ярмарка современного искусства Cosmoscow признала нижегородца Артема Филатова "Художником года 2023" .

Исчезнет – Артем как в воду глядел. Вчера в рамках дела о госизмене иностранного агента Петра Верзилова у него и еще у 20 художников-кураторов произошли обыски с изъятием оргтехники и последующими допросами. Объединяют их не творческие отношения с фигурантом, а то, что все они – лидеры. Некоторые – бывшие или действующие руководители важнейших институций. Кристина Горланова – экс-директор екатеринбургского ГЦСИ/филиала ГМИИ, уволилась после конфликта с директором Пушкинского Лихачевой. Наиля Аллахвердиева – директор пермского PERMM, лучшего и единственного государственного российского музея современного искусства. Вчера был обыск, сегодня – получила премию The Art Newspaper Russia "Музей года". Анатолия Осмоловского нет нужды представлять.

Списки на обыски, думаю, формировались как-то так. ФСБ-шный следак звонит в департамент культуры или региональный минкульт: мы тут мутим по художественной части, нужно пристегнуть к одному экстремисту кого-нибудь, кто больше всех у вас выступает и отсвечивает. А те: да, есть тут у нас, достали совсем, только площади занимают – получите.

У ФСБ свой проект "Все исчезнет!". С подзаголовком "дело художников". В рамках мегапроекта по приведению всего в соответствие с утвержденным президентским указом списком традиционных российских духовно-нравственных ценностей. В условиях защиты их от беспрецедентной угрозы со стороны нетрадиционных.

Многие комментаторы предполагают, что обыски и допросы у художников – это в первую очередь акция устрашения накануне выборов.

Дмитрий Колезев

С утра по всей России идут обыски у художников-акционистов – формально в связи с новым делом в отношении Петра Верзилова (о госизмене). Как с Верзиловым связан, например, Екатеринбургский художник Илья Мозги, которого с утра увезли на допрос, не очень понятно. Возможно, силовикам просто нужен был повод прийти к политически активным художникам и запугать их, чтобы не учудили чего-нибудь на президентских выборах.

Дмитрий Гудков

По ощущениям – десятки обысков с утра.

Точно число назвать сейчас никто не возьмется, но много регионов, не только столицы.

И все – у неформальных художников.

Ну да – кто еще остался живым и активным – тех и запугивают.

Формальный предлог – дело Верзилова о госизмене. Реально – что может знать о том, как он воюет, художница Катрин Ненашева?

Мы знаем, что вы ничего не знаете, но все равно выломаем вам дверь. Потому что мы – банда. В погонах, с ордерами – но банда.

И у пахана – перевыборы в конце недели.

Большинство художников после допроса отпустили, некоторых – с подпиской о неразглашении или в статусе свидетеля по уголовному делу. Некоторые комментаторы воспряли духом.

Алексей Чудочкин

У нас говорят сегодня художников ловили-ловили. Ловили-ловили! Но всех не выловили. А некоторых говорят так даже снова отпустили. Художники – очень опасны. Хуже террористов. потому что устраивают взрывы в мозгах. А такие взрывы – масштабнее и разрушительнее.

Дмитрий Фронт

Как же вы меня достали – художники, искусствоведы, кураторы, арт-критики, журналисты, которых я звал в 2010-11-12-13-14-15… на митинги за вашу же честь и свободу, писал, объяснял, что это важно, но вы говорили, что вам это не интересно, вы говорили, что вам интересно жить культурной жизнью – рисовать, читать, изучать, курировать, выставляться, продаваться.

А теперь вы удивляетесь и возмущаетесь, что всех – и политических активистов и романтических пассивистов, которые никак не связаны с политикой – всех под гребенку забирают на допросы. И те из вас, которые там открыто ругаются на власть, а те, которые здесь забивают рот тряпкой и живут на "нейтральной" и удобной печке. Как в советском анекдоте – после того, как никто не ожидал пришли и за этими, и за теми. И за третьими придут. Ну и что? Кого забрали-то? Кого посадили? Хотели напугать, напугали, вас ведь легче всего пугать. Кто-то уехал. Кто-то совсем спрятался и подписал все, что от него требовали. Работа у них такая – пугать слабых духом. Больше они ничего не умеют. Перестаньте бояться и других пугать. Умойтесь холодной водой, купите холсты и краски, книги про искусство и живите спокойно дальше. И там, и здесь. Больше вас не тронут. Теперь пойдут по психбольницам брать подписки о неразглашении...

Александра Астахова

Они очень сильно хотят, чтобы мы боялись. Убийства, обыски, избиения молотками. Давайте не доставим им это удовольствие. Не будем пугаться, несмотря ни на что.

Они очень волнуются за свои говновыборы. Их самих пугает активная и солидарная позиция. Давайте придём в 12:00 в воскресенье на участки, раз уж эти упыри так беспредельничают в предверии этой акции.

И будь что будет.

Увы, нынешний режим способен не только на запугивание. Смягчения не стоит ждать и после выборов, считают некоторые комментаторы.

Николай Митрохин

Я вот уверен, что рано или поздно придут за всеми более или менее оппозиционно активными. Режим после 24 февраля 2022 – это не тот что до. И расслабляться он не собирается.

Алексей Морозов

что будет делать Кремль после того, как начнется новая каденция? В целом все видно уже сейчас: война (с высокой вероятностью нового кремлевского наступления), изменение налоговой системы (прогрессивная шкала), идеологический ажиотаж, цензура, дальнейший разгром культуры (прямо сейчас началось "дело художников", впереди еще "дело библиотекарей" и т.п., т.е. пока полностью не завершат прополку грядок). Значительных кадровых перестановок не будет. Будет продолжаться процесс "одни уехали и уже вернулись, а другие вот сейчас собираются уезжать и уезжают".