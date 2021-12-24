Координатор движения "Голос" в Псковской области Владимир Жилинский покинул Россию вместе с семьей ("Голос" и Жилинский лично включены в реестр "иноагентов").

Как рассказал Жилинский Север.Реалии, за месяц до отъезда он перевел свою IT-компанию в Грузию и стал ее налоговым резидентом.

"Профнепригодный Минюст второй месяц пытается составить на меня протокол и оштрафовать на 100 тысяч рублей, но суд каждый раз возвращает протокол, так как он составлен безграмотно. И эта лютая безграмотность очевидна даже мне: все настолько плохо, что управляемый российский судья не рискует с этим связываться. Вот и выбор получается: или неадекватная милитаристская диктатура, или легендарно гостеприимная страна с прекрасной кухней, безопасная и удобная. Я все верно решил", – сказал Жилинский.

У Владимира Жилинского двойное гражданство: российское и белорусское. Он занимался правозащитной деятельностью с 2017 года, в 2018 году основал креативное пространство "ШАГ", где проходили тренинги по правам человека, культурные встречи и региональные дискуссии.

В 2019 году Жилинский стал координатором движения "Голос" и организовал "Группу помощи задержанным", в которую вошли юристы и журналисты. Они оказывали юридическую и медийную поддержку незаконно задержанным активистам.

В октябре 2021 года Минюст внес Жилинского в реестр "иностранных агентов". Правозащитник в ответ повесил на двери регионального управления Минюста лист бумаги с текстом для маркировки контента "иноагентов".

16 ноября Минюст составил на Жилинского протокол за то, что при подаче жалобы в избирком он не указал, что "Голос" признан "иностранным агентом".