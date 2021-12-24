Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Признанный "иноагентом" координатор "Голоса" в Пскове уехал из России

Владимир Жилинский

Координатор движения "Голос" в Псковской области Владимир Жилинский покинул Россию вместе с семьей ("Голос" и Жилинский лично включены в реестр "иноагентов").

Как рассказал Жилинский Север.Реалии, за месяц до отъезда он перевел свою IT-компанию в Грузию и стал ее налоговым резидентом.

"Профнепригодный Минюст второй месяц пытается составить на меня протокол и оштрафовать на 100 тысяч рублей, но суд каждый раз возвращает протокол, так как он составлен безграмотно. И эта лютая безграмотность очевидна даже мне: все настолько плохо, что управляемый российский судья не рискует с этим связываться. Вот и выбор получается: или неадекватная милитаристская диктатура, или легендарно гостеприимная страна с прекрасной кухней, безопасная и удобная. Я все верно решил", – сказал Жилинский.

У Владимира Жилинского двойное гражданство: российское и белорусское. Он занимался правозащитной деятельностью с 2017 года, в 2018 году основал креативное пространство "ШАГ", где проходили тренинги по правам человека, культурные встречи и региональные дискуссии.

В 2019 году Жилинский стал координатором движения "Голос" и организовал "Группу помощи задержанным", в которую вошли юристы и журналисты. Они оказывали юридическую и медийную поддержку незаконно задержанным активистам.

В октябре 2021 года Минюст внес Жилинского в реестр "иностранных агентов". Правозащитник в ответ повесил на двери регионального управления Минюста лист бумаги с текстом для маркировки контента "иноагентов".

16 ноября Минюст составил на Жилинского протокол за то, что при подаче жалобы в избирком он не указал, что "Голос" признан "иностранным агентом".

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG