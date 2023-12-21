Призрачная надежда? Соцсети о выдвижении Екатерины Дунцовой

Остаётся меньше трёх месяцев до выборов президента России. Хотя сенсаций по-прежнему не предвидится, большое внимание соцсетей привлекла самовыдвиженка Екатерина Дунцова.

Для одних её кампания – проблеск надежды, другие ни во что не верят.

Артём Важенков:

Я знаком с ней уже очень давно, много лет.

Помню как ездил наблюдать выборы во Ржеве когда она выиграла.

Поддерживаю Катерину, восхищен её смелостью.

Конечно, она никакой не проект кремля. Несогласованный кандидат, который набирает популярность, может быть костью в горле для Путина.

Упрекают её: "программы нет".

Ну и что? Для меня одного пункта достаточно, если кандидат закончит войну любыми ненасильственными способами, это мой кандидат.

Дунцова этому запросу соответствует.

Всё остальное вторично.

Говорят "опыта не достаточно".

Может и так. Только и на это плевать. В той ситуации, в которой сейчас находится страна, я проголосую за любого "не путина".

Возражают: "Есть же ещё Надеждин и Явлинский."

Я уважительно к ним отношусь. Есть и опыт и другие плюсы.

Но, их время ушло. Нам нужны свежие, молодые, с незашоренным взглядом.

Катя — ЖГИ!

Илья Матвеев:

"Если не Путин, то кто?" Этот вопрос, как известно, любят задавать люди, которые сами альтернативных кандидатов пересажали, выдавили из страны, убили. И насколько же он пустой и бессмысленный, даже сейчас. Несмотря на многолетнее выкашивание оппозиционных лидеров - да много кто! Вот Екатерина Дунцова - почему нет? Если не Путин, то она. Ее история, ее активизм и журналистика, ее абсолютно профессиональная и грамотная кампания, в конце концов, ее семья и публичный образ - все это признаки публичной демократической политики, которую годами душили, а она все равно прорывается, потому что общество к ней давным-давно готово. Такая странная ситуация - есть все слагаемые для того, чтобы жить по-человечески, и есть Кремль, который всеми силами тащит страну назад, развращает ее население, разрушает то, что люди пытаются строить. Это абсолютно искусственный процесс, внеположный обществу (но, конечно, питающийся его худшими чертами). А прикиньте, если бы таким, как Дунцова, не вставляли палки в колеса, а дали бы им заниматься тем, что им нравится и к чему у них талант? Ну и 100-200+ млрд долларов потратили не на военные преступления, а на мирную жизнь?

Абсурд и нелепость нашего таймлайна.

Оксана Мысина:

Мне Екатерина Дунцова в чем-то напоминает невероятную Светлану Тихановскую. Выдержанная, умная, человечная. Цельная натура. Для нее, как и для всех нормальных людей во всем мире, важно, чтобы был на планете мир. Она выступает за свободу политзаключенных. За возвращение России в демократическое русло. Значит, все сторонники Навального и Илья Яшин должны встать рядом с ней, не так ли? И быть ей опорой. Это - шанс. В казалось бы, безнадежной ситуации. Исторический шанс. Нельзя его упускать. Женщина президент в воюющей стране способна остановить кровавую бойню, развязанную "преступниками против человечности". Это будет именно так, если Россия выйдет из спячки.

Дмитрий Колезев:

Екатерина Дунцова, безусловно, — главное политическое открытие конца 2023 года. Ржевская журналистка выдвинулась кандидатом в президенты и получила огромное количество внимания независимых медиа и обычных людей, следящих за политикой.

При всем уважении, вряд ли это заслуга самой Дунцовой. Просто у людей, с одной стороны, есть большой запрос на альтернативу Путину, а Дунцова пока выглядит единственным кандидатом не из кремлевского сценария. С другой, есть запрос на новые лица — и тут как раз абсолютно новый человек, о котором аудитории неизвестно почти ничего. Известность около нуля, но и антирейтинг около нуля. Чистый лист. Публика может с удовольствием приписать кандидатке любые желаемые черты.

При этом у Дунцовой хорошие "базовые" персональные характеристики. Из провинции — не москвичка, это хорошо. Мать троих детей. Не богатая. Не из элиты. Но с высшим образованием (даже двумя). Среднего возраста (не слишком молодая, но и не пожилая — от стариков во власти подустали). Производит впечатление искренней, в том числе в своей осторожности. Выступает за мир и перемены, но не революционерка. Выглядит адекватной и вызывает доверие. На самом деле, опасный для Путина оппонент. Ведь Путин даже Зюганова побаивается — поэтому вместо него КПРФ выдвигает вовсе безобидного Харитонова.

Роман Юнеман:

Быстрый взлёт Екатерины Дунцовой, мундепа из Тверской области, говорит о том, что свято место пусто не бывает. Спрос на кандидата от несистемной оппозиции есть — и как только появляется предложение, оно быстро находит свою аудиторию.

Канал на 200 тысяч подписчиков на старте, полный зал появившихся с нуля сторонников. Не думаю, что речь идёт о накрутке ботов или привлечении массовки, скорее о масштабной и достаточно грамотной рекламной кампании. Например, я о Дунцовой узнал несколько недель назад от своих друзей казахов (!) — их в Казахстане накрыло рекламой в Тиктоке. Писали мне, спрашивали: что за политик у вас такой популярный, ролики из каждого утюга?

Это, конечно, не «проект АП». У меня есть предположение, кто из оппозиции может стоять за финансированием и за непосредственно раскруткой кандидата (узнаваемый почерк и в части имиджа, и в части оформления), но оставлю пока свою версию при себе.

Платформа её мне совсем не близка, выглядит как типичный лево-либеральный кандидат, с особым вниманием к поддержке меньшинств и сигналами БСБ-аудитории. Да ещё и с бэкграундом в виде поддержки местного единоросса Романа Крылова.

Тем не менее, любопытно посмотреть на эту кампанию с точки зрения политтехнологической.

Думаю, расчёт здесь на повторение «кейса Тихановской». На то, что политические менеджеры решат пропустить на выборы слабого кандидата-ноунейма для показательного разгрома, а штабу удастся перевернуть игру и привлечь массовую поддержку. Но не думаю, что в 2023-2024 годах АП в принципе может решиться на такие игры. При этом сама попытка в наше время — шаг смелый, здесь надо отдать Екатерине Дунцовой должное.

Евгения Шеина:

По фото она мне совсем не понравилась. Прочитала одно ее интервью - не понравилось. Журналист задавал острые вопросы, про цели выдвижения, зачем ей это надо, когда точно не зарегистрируют - не хотят же, право, повторения Тихановской. На его вопросах Дунцова немного сыпалась. Говорила общими фразами, прекраснодушными до наивности.

А сегодня я думаю - если бы не было Дунцовой, насколько более мрачно и беспросветно было бы сейчас на душе. Что говорить, когда нечего говорить? Надо говорить "что говорить, когда нечего говорить".

Как же давно нам тускло и плохо. Разве мы не заслужили немного надежды, даже призрачной? Возможности что-то делать?

Анна Левченко:

Смотрю интервью Дунцовой у Кашина. Это какой-то дикий кринж. Она настолько деревянная, что интервью Кати Мизулиной Шихман самое первое, где все говорили про ожившее неживое тут покажется раем. Помимо того что она двух слов связать не может, она еще и не в курсе повестки вообще, при этом не только политической, а даже культуральной и музыкальной.

Екатерина Винокурова:

Не смогла досмотреть интервью Дунцовой у Кашина(иноагент) простите.

Она чудовищно нехаризматична. Чудовищно безнадежна.

Александр Невзоров:

Деву так хорошо отмакияжили под «антивоенную либералку», что все романтики и оптимисты РФ тут-же сколотились в стадо ее поддержки.

Но прошли сутки и вскрылось множество пикантных подробностей.

Дева оказалась «дырявой», а ее полическая девственность -штопанной.

Ее СМИ VK «независимая студия РиТ» регулярно публиковало брифинги конашенкова и тиражировало весь победоносный бред МО Рф.

Абсолютной нормой были и патриотические акции «письма солдату» в рубрике «своих не бросаем».

В том СМИ, где дунцова была главредом - нет ни единого упоминания о Буче, убийстве Мариуполя или иных военных преступлениях орков путина.

На данный момент не может быть никаких сомнений в том, что «политическая дева»- продукт администрации президента РФ.

Она должна «оживить пейзаж» и заодно выманить на себя тех «антивоенщиков», что успешно таились под плинтусами.

Будьте осторожны.

Егор Ершов:

Думается, свой интерес в этой истории есть как у части политэмиграции, начавшей её пиарить, так и у режима.

Первым выгодно показать западным грантодателям, что типа не все ещё уехали. Второму - взять на карандаш оставшихся и готовых к некоей активности.

Ольга Гусева:

Сравниваем тезисы Собчак в 2017/2018 и Дунцовой в 2023.

Собчак: нужно быть реалистами и признать, что очень многие поддерживают Путина

Дунцова: поддержка у действующего главы действительно большая

Собчак: моя кампания была не про результат. Результат был понятен, что людей с либеральными взглядами меньшинство

Дунцова: ну и что я сейчас буду заниматься самообманом и говорить, что у нас такие [большие] шансы? Я хочу, чтобы мы осозновали свои реальные шансы

Собчак: вне зависимости от того, какой процент наберу, я точно знаю что приняла участие в выборах не зря. *добилась ремонта пары учреждений*

Дунцова: я никогда не призывала выходить на улицы, писать гневные комментарии. Зачем это делать? Давайте заниматься общим процессом.

Собчак: я иду не за властью, я иду за свободой

Дунцова: так мы же не для победы над Путиным это все делаем!

Александр Гоц:

Один из ЛГБТ-сайтов так откликнулся на выдвижение Екатерины Дунцовой: “Если представить, что будущая президентка России действительно так поддерживает ЛГБТ-сообщество, у нас появилась надежда на изменение принятых за последний год ксенофобных законов в случае ее победы на выборах 2024 года”.

Слова о “надежде” на “победу” звучат особенно странно.

Но я не думаю, что кремль будет препятствовать “либералам” вроде Надеждина и Дунцовой участвовать в кампании, поскольку главной задачей кремля является явка, а не подсчёт голосов. Главное - картинка всенародного голосования, массовая явка, в которую нужно втянуть и либеральную общественность. Им нужна своя "морковка" перед носом - для движения в сторону участков.. Ну а проценты путинской победы в первом туре известны заранее.

В 2018 году роль “морковки” играла Собчак (1,68%), которая точно так же говорила много слов о правах ЛГБТ (явка этих либералов была важна кремлю).

Новый кандидат от либеральных граждан также выдаёт правильные тезисы, например, о том, что “гомофобия должна уйти в прошлое”. Но надо понимать, что битва за легитимность путинских псевдо-выборов идёт именно на поле борьбы за явку. А уж проценты они нарисуют.

Более того: сам приход на участки означает косвенное признание законности "выборов" на оккупированной украинской территории (поскольку проценты всех кандидатов будут названы с учётом захваченных земель). Понимает ли Дунцова, что она зовёт людей голосовать в условиях оккупации?

Ничего не могу сказать о личности “кандидатки”, возможно, что она честнейший человек, будет называть войну войной и бесстрашно спорить с тем, что ЛГБТ - экстремистская организация. Дело не в личной честности, а в той роли, которую она сыграет в путинском “транзите”.

Посмотрим, как поступит кремль, позволит ли Дунцовой пройти регистрацию, но объективно говоря, её кампания не противоречит, а скорее, помогает нагнать массовку на участки, чтобы выдать 3-х дневный водевиль за легитимную процедуру.

Иван Преображенский:

Я ни в коем случае не считаю Дунцову "проектом Кремля". У меня нет информации, позволяющей так считать.

Однако у меня есть информация, позволяющая говорить, что кремлёвские политтехнологи очень внимательно отслеживают кампанию Дунцовой и в некоторой мере влияют на неё.

В силу личного бэкграунда я знаю, как работают кремлёвские политтехнологи.

И нет, они работают совсем не так, как принято считать в соцсетях.

Не было никаких "решений по Дунцовой". Никто не вызывал Дунцову в Кремль и не поручал ей никакой роли в "избирательной кампании".

Строго говоря, в Кремле вообще ещё не было никаких решений о том, кого пустить на "выборы", а кого нет.

Эти решения Кремль примет в начале февраля 2024, в момент допуска или недопуска кандидатов по итогам сбора ими подписей.

А пока у кремлёвских политтехнологов - эдакий свободный конкурс идей. И в рамках этого "конкурса" они не только сами придумывают кандидатов, но и смотрят на тех, кто пытается выдвинуться реально независимо. И некоторых из них используют для своих целей. Дунцова - именно такой выдвиженец. Её кейс позволяет кремлёвских политтехнологам проверить много вещей, которые другими путями проверить очень сложно или вовсе невозможно.

Первое.

Дунцова - человек не из медийной политтусовки, она практически не известна обывателю в России. Следовательно, её кампания по выдвижению и сбору подписей позволит оценить реальный запрос рядовых граждан на новые лица (Надеждина, Явлинского, Слуцкого никак новыми лицами считать нельзя).

Второе.

Кейс Дунцовой действительно во многом схож с кейсом Тихановской. А Кремль, конечно же, хочет посмотреть, как в реальных условиях держать такой кейс под контролем и не дать ему развиться по беларусскому сценарию.

Третье.

Подпись за кандидата сейчас - совсем не то, что 6 лет назад. Сейчас оставить все свои данные, подписавшись за кандидата с антивоенной позицией - стрёмно. (Это абсолютно законно, но люди всё равно боятся). И Кремль наверняка хочет на примере Дунцовой посмотреть, что у самых обычных людей сильнее - страх или всё же желание поддержать нового человека, к тому же выступающего против войны.

Всё это Кремль уже изучает и ещё полтора месяца будет изучать.

Дунцовой будут при этом чинить препятствия, но без "жести".

Дунцовой будет позволено в течение этого времени говорить те вещи, за которые на других людей моментально заводят уголовные дела.

А в начале февраля будет принято решение - допускать Дунцову или нет. Решение будут принимать, разумеется, не политтехнологи. Решение будут принимать высшие чиновники режима.

Если они решат Дунцову допустить - она станет ещё одним кандидатом Кремля, ей озвучат очень жёсткие рамки её роли, и она эти рамки примет, потому что никаких независимых от Кремля кандидатов на "выборах" не будет, это просто невозможно.

Если они решат Дунцову не допускать - ей будет лучше как можно скорее покинуть Россию, потому что в таком случае режим наверянка захочет её посадить.

Алексей Рощин:

В Кремле, конечно, помнят, как на прошлых «выборах» президента они чуть не накололись с этой самой «интригой», когда «для разогрева» позволили коммунистам выпустить на арену темную лошадку Грудинина вместо старого мула Зюганыча; думали, что уж какой-то там председатель колхоза – точно не конкурент бравому полковнику КГБ. Грудинин, однако, так взял с места в карьер, что всю вторую половину кампании весь Кремль ломал голову, как справиться с бойким клубниководом. Его полностью отрубили от федерального эфира, пытались запретить выпускать газеты, а главное – поспешно стали готовить основания для экстренного снятия его с выборов и даже для посадки! «Создали интригу» на свою голову…

Поэтому в этот раз, опять же дуя на воду, от КПРФ пойдет, скорее всего, лично папаша Зю – такая своего рода «обратная замена». Позор – а что делать?

Но – с явкой что?? Будут, видимо, рисовать; ну и второй вариант, с тоски – попробуют надувать трубочкой через задний проход «кандидата-женщину». Здесь считают, что это уж точно безопасно: основной в России электорат – женщины, причем пожилые – а уж они, как считаются, за «бабу» голосовать точно не будут никогда. Так что ближайшие два месяца эта самая Дунцова будет, наверно, везде. То-то будет смеху, если в итоге и с ней будет как с Грудининым – ее популярность начнет стремительно расти, и ее тоже людям из АП придется судорожно затыкать, как кастрюльку!

Василина Орлова:

Дунцова не озвучивает радикальной программы, говорит об усталости от войны, хотя, надеюсь, пункт о возвращении к международным границам где-то у нее там есть, потому что какой современный политик без этого, -- но она все же положительное явление. Конечно, я не верю в ее успех, но симптоматично, что появилась такая фигура, хотя ещё верить можно только в успех военного сопротивления, вооруженного переворота, подполья, -- надеяться, что Путин отдаст власть демократическим путем -- невозможно. Не для того он и его подельники пролили реки крови, чтобы проиграть демократическому кандидату на выборах. Скорее, разъяренная и опьяненная кровью свора разорвет такого кандидата в клочки. Но каждый старается о том, что в него вложено, как сказал Розанов.

Димитрий Саввин:

По крайней мере одну вещь советские люди понимали сильно лучше неосоветских: они не терзались сомнениями насчёт того, изберут дорогого Леонида Ильича в Верховный Совет, или не изберут.

А вот среди не менее дорогих россиян осталось ещё немало тех, кто всерьёз топит за какую-то Дунцову.

"А вдруг получится?"

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