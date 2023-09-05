Призрак Суровикина. Соцсети о публикации фото генерала

Неожиданное появление "на публике" генерала Суровикина. О его судьбе толком ничего не известно со дня пригожинского мятежа. По большому счёту, ничего не прояснилось и в этот понедельник, но по крайней мере Ксения Собчак опубликовала его фото.

Борис Рожин:

Появилось свежее фото генерала Суровикина. Судя по всему первое в публичном поле после известных событий 23-24 июня. По-прежнему нет полной ясности относительно его дальнейшей деятельности.

Сергей Марков:

Конечно, в этом мужике ещё надо угадать Суровикина. Но ждём Суровикина на фронте. Бить врага.

Сергей Мардан:

Некоторые каналы пишут, что Суровикин с сегодняшнего дня на пенсии. Официальной информации нет.

В приказе Верховного прямо говорилось о переводе на другую должность, но она до сих пор не обозначена.

Юлия Витязева:

Публикую "новость" для чистоты понимания масштаба того информационного трындеца в котором мы с вами обитаем.

Человек, напомню, на секундочку – кадровый военный первого эшелона, а не поп-звезда, за перемещениями которой следят безумные фанаты.

Но все смешалось в нашем слетевшем с катушек информационном паноптикуме, давно ставшем чем-то средним между программой "Окна" и киножурналом "Хочу все знать".

А потом мы удивляемся тому, насколько наши враги осведомлены обо всем у нас происходящем…

Так и живем.

Илья Шепелин:

Пропавшего генерала Суровикина нашли и сфотографировали

Он жив, гуляет с супругой и, по ходу, ему досталось наследство от Пригожина — нелепые очки и кепочки, в которых Пригожин изображал себя другим человеком в поездках по Африке и Ближнему Востоку

Олеся Яхно:

Пишут, что Суровикин "идёт, шагает по Москве".

Не знаю, думает ли он о том, чтобы еще пройти "солёный тихий океан, тундру и тайгу".

Но о том, что ему повезло, скорее всего, да.

Володимир Коваль:

Появление "случайно замеченного на прогулке" Суровикина напоминает буквальное воспроизведение оруэлловского "1984". В части про Джонса, Ааронсона и Рузерфорда.

Один из главных лиц "партии войны" в один момент исчезает. Про него стирают любые упоминания, запрещают вспоминать журналистам. В себя поверившего генерала отправляют в Министерство любви, где люди в серых костюмах проводят культурно-просветительские мероприятия, пока в комнате "101" обвиняемый не признается в порочных мыслях и любви к Старшему Брату.

В конечном итоге героя выпускают и пропадают из поля зрения. Все ведут себя, как ни в чем не бывало, делая вид, что ничего не случилось.

Мы на стадии, когда "генералу Армагеддону" подливают подсанкционный скотч в кафе "Победа".

Значит скоро убьют.)

Станислав Белковский:

Генерал армии С. В. Суровикин прогуливается в ожидании молниеносного инфаркта, который ему могут организовать британские спецслужбы. Хорошо, что Е. В. Пригожин не дожил.

Алина Витухновская:

ПРИЗРАК СУРОВИКИНА



Фото с Суровикиным похоже на киношный кадр с призраками. Ну что ж, так и должно быть, когда статус между "жив" или "мертв" не определен до конца. Вот в чем вопрос, как принц наш Гамлет говорил.

Фёдор Крашенинников:

Люди, которые выстроили красивые теории про бунт и наказание Суровикина от его воскресения испытывают такую же боль, как "свидетели восстания Пригожина" от его смерти

Кирилл Шулика:

Что касается Суровикина, то источники говорят, что на фото Собчак это он. И все закончилось для него после отставки с поста командующего ВКС, ну примерно в это же время. То есть были вопросы, их сняли, теперь тихая жизнь пенсионера.

Ничего сенсационного, исход дела самый прогнозируемый.

Дмитрий Шушарин:

Еще раз о генерале Суровикине, фотографии которого появились вчера в сети. Ну, человека на него похожего, не в них дело. А в том, что совершенно непонятно, почему его исчезновение связывают с поддержкой пригожинской авантюры. Для этого нет ни малейших оснований. Напротив, его обращение к мятежникам остановило их – вот это мы видели. Да, конечно, после того не значит по причине того, но ведь последовательность событий была именно такова. И события эти могли дать основания для того, чтобы счесть Суровикина спасителем престолотечества. Со времен Древнего Рима вплоть до маршала Жукова правители таких спасителей не жаловали. Жуков попал в опалу не за потенциальный бонапартизм, а за то, что дважды помог Хрущеву стать единоличным правителем, поддержав того против Берии и против антипартийной группы. Во время мятежа Пригожина Путин ничем себя не проявил, главным действующим лицом был Суровикин, к тому времени пониженный в должности, но не потерявший авторитет. Такого монархи и вожди не прощают.