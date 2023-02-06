"Призыв к украинцам сдаться". Блогеры не оценили статью Явлинского

Григорий Явлинский опубликовал в "Новой рассказ-газете" (издании, основанном в России журналистами закрытой "Новой газеты") статью под названием "Прекратите". В ней Явлинский призывает Путина, Зеленского и Байдена прекратить огонь, обвиняет их всех в нежелании это делать и пугает Украину и Запад тем, что если они не перестанут воевать, Путин применит ядерное оружие.

Григорий Явлинский

Заключение соглашения о прекращении огня — это не про договор, не про мир и даже не про перемирие или масштабный диалог. Это политическое требование, направленное на сбережение жизней. Это сегодня главное.



Соглашение о прекращении огня — самый предварительный, самый первый шаг к любому началу урегулирования. Пока идут боевые действия и гибнут люди, никакие попытки обсуждений или переговоров не имеют смысла. Поэтому в сложившихся обстоятельствах соглашение о прекращении огня является неизбежно первым шагом для любого хоть какого-то позитивного развития событий.



Соглашение о прекращении огня — это политическое требование, реализация которого целиком и полностью зависит от желания и понимания людей, принимающих решения. На практике его можно реализовать лишь в том случае, если как минимум Путин, Зеленский, Байден и руководство ЕС и НАТО захотят это сделать. Но проблема в том, что никто из них сейчас такого желания не проявляет. На сегодняшний день все стороны намерены продолжать широкомасштабные боевые действия, ошибочно рассчитывая на военную победу, которая в современных условиях недосягаема ни для кого. Поэтому надо настаивать: необходимо прекращение огня! Если этого не произойдет, последствия будут катастрофическими и, скорее всего, как уже было сказано, необратимо разрушительными.

На сторонников "спецоперации" статья впечатления не произвела, они её просто не заметили. Зато её заметили украинцы и российская оппозиция. Понравилась она при этом только членам партии "Яблоко", например, Льву Шлосбергу и Борису Вишневскому, которые зашерили пост Явлинского в своих телеграм-каналах. Да и в их отношении нет полной ясности, поскольку зашерили они её без всяких комментариев, никак не поддержав лидера партии собственными словами.

Всем остальным статья не понравилась.

Марк Гальперин

Насилуют девушку, подходит Явлинский и говорит: "Прекратите! Оба прекратите. И немедленно!"

Айда Сасыбаева

Грабитель забегает в магазинчик, начинает избивать продавщицу, та защищается, как может, а Явлинский такой: "Прекратите! Немедленно прекратите оба! Что вы тут расхулиганились, а?!"

Вот так я поняла сегодняшнюю статью Явлинского в "Новой Газете". Прям так и пишет: "Путин и раньше, и совсем недавно не раз прямо говорил о готовности применить ядерное оружие. Не стоит загонять ситуацию в угол. Надо прекращать!".

И всё бы ничего, и я бы даже подписалась под каждым его словом, если бы не одно "но". Григорий Алексеевич это адресует Зеленскому, а не Путину. То есть, войну развязал Путин, по вине Путина погибают люди, ядерной дубинкой угрожает миру Путин, но прекратить это делать должен Зеленский! Эвона как!

А что должен Зеленский прекратить? Должен прекратить защищать границы своей страны? Должен сдать Украину без боя? То есть, Явлинский даже в праве защищаться отказывает Украине? Но чем это отличается от путинской риторики? Путин же тоже призывает Украину сдаться без боя. И я понимаю, когда такое несут Соловьевы и Симоньяны. Им за это хотя бы платят. А Явлинский-то чего? Зачем Явлинский призывает Украину сложить оружие? Зачем Явлинский угрожает Киеву ядерной дубинкой?

Мммда.

Украина, держись, дорогая, держись. Ты приняла бой там, где другие сдались бы без единого выстрела. Ты выстояла там, где другие давно пали бы на колени. А ты не пала. И никогда не падешь. Я в тебя верю!

Алина Витухновская

БУМАЖНЫЙ КРЕМЛЬ

Самая главная ошибка в прочтении мессиджа Явлинского заключается в том, что он основывается на ложном посыле о договороспособности кремля, якобы выполняющего какие-либо соглашения. Идет чистая подмена понятий, где на кон ставятся жизни людей, а скептики и противники такого подхода выставляются антигуманистами.

Однако очевидно, что подписание какого-либо договора с Кремлем не гарантирует вообще ничего. И сам договор буквально не стоит той бумаги, на которой он отпечатан.

Ева Пунш

Какая-то невозможная мерзость. Мол, Европе все равно, чей Эльзас и Лотарингия, так и Украина потерпит "чей Крым"

Иван Преображенский

К дискуссии вокруг сгнившего как прошлогоднее яблочко Григория Явлинского

Я удивляюсь, почему он просто не написал: Владимир, останови эту войну!

Было бы честно и в его стиле при этом. "Между струйками", как в старом анекдоте.

Но нет, ему надо по каждому поводу программу "500 дней" писать (для тех кто помнит).

Из тех, кто надеется, что от многословия глупая или подлая мысль умнее и приличнее выглядеть будет.

Закопайте уже эту стюардессу раз и навсегда )

Руслан Шаведдинов

Прекратите! Путин не должен проиграть, я не хочу терять свой особняк на Рублевке - так должна была называться колонка Явлинского на самом деле.

Сергей Давидис

Прав или не прав Явлинский в своей оценке перспектив войны, даже не важно - точно их оценить все равно не может никто. Важно, что всем очевидны справедливые условия прекращения войны - безусловный вывод российских войск. Прекращение огня на любых других условиях объективно означает принятие условий агрессора.

Совершенно очевидно, что сбережение жизней и инфраструктуры здесь и сейчас - не единственная ценность. Есть еще ценности свободы, достоинства, национального суверенитета. Правомерность их защиты от внешней агрессии подтверждена мночисленными международными договорами.

Выбирать между этими ценностям вправе только тот, чья свобода, достоинство и суверенитет оказались под угрозой, и кто платит за их защиту жизнями и материальными ценностями.

Украина ежедневно платит жизнями за то, чтобы прекратить войну на условиях международного права и справедливости, и только украинцам решать, платить ли ее дальше.

И уж точно не россиянам и, в частности, не российским политикам призывать украинцев сдаться. Именно к этому призывает их Явлинский.

Андрей Плахонин

Путинский карманный либерал по фамилии Явлинский (младшему поколению придется погуглить) предложил в ультимативной форме потребовать от "Зеленского, Байдена и Путина" прекращения огня. Учитывая, что Путин на прекращение огня только и надеется, чего доброго может ультиматум и принять. Перед отцом российской демократии замаячили почёт, ордена, возвращение Яблока в Думу, Нобелевская премия... Но тут, "не то с Небес, не то поближе раздались страшные слова": Гриша, обед проспишь, пора вставать!

Игорь Эйдман

Его уже не спасти

Явлинский, Эрдоган, Абрамович по разным причинам пытаются спасти Путина и его государство, продвигая идею немедленного прекращения огня, с фактической фиксацией территориальных захватов России. На Западе есть силы, которые с удовольствием заглотили бы эту наживку.

Если бы Россия объявила в одностороннем порядке о таком бессрочном прекращении огня и призвала бы к переговорам, Украине было бы трудно продолжать реконкисту. Военная поддержка её Западом оказалась бы под вопросам. А значит, путинский режим получил бы шанс избежать разгрома.

Однако все напрасно. Путин безумен, хочет воевать и надеется победить. Утопающий из последних сил отбрасывает протянутую ему руку помощи и кричит, что готов переплыть море.

Кремлёвского безумца и его режим уже не спасти. Как бы кто не старался.

Александр Рыклин

Очередную чудовищную статью написал Григорий Явлинский. Предложение немедленно капитулировать перед Путиным (зафиксировать статус-кво и остановиться) довольно бесхитростно и топорно задрапировано общегуманистическими призывами к миру и угрозой ядерного апокалипсиса. Полное ощущение, что Григорий Алексеевич писал колонку в соавторстве с Дмитрием Анатольевичем...

Зачем Явлинский прогибался под Кремлем в предыдущие годы, мы, более или менее, понимали... Сохранить "старейшую в России демократическую партию", чтобы допустили до выборов и вот это все... Но сейчас-то, в чем цель?! По-моему именно такое поведение и называется "задарма говна наесться"...

Анастасия Шульц-Сергеева

Переписываюсь с подругой из Киева. она рассказывает, как им там сейчас в Киеве. Она говорит, что Киев - это город терминаторов. Живут, не уезжают, продолжают работать, несмотря на обстрелы, холод, дефицит энергоснабжения и всего. Они сопротивляются порабощению, понимают, что им надо "всё для победы", что это единственный вариант сохранить себя. Они живут в войне каждый день, она в каждом доме, в каждом вдохе в этом городе уже год. А господин Явлинский между тем лицемерно пишет про Киев, "сидящий в кафе, ресторанах и на уютных диванах", перечисляя его вместе с Москвой, равняя его с Москвой, где действительно большинство до сих пор недовольно надувает губы, что у них нет в продаже диетического корма для рыбок.

Ах, прекратите огонь, картинно всплескивает руками "либеральный независимый оппозиционер", не давайте украинцам военной техники, ведь это все так несовременно и так опасно.

Ой, будут новые жертвы, разрушения, мировая война... Путин ведь не просто так угрожает ядерным оружием - запугивает Явлинский.

И прекрасный пассаж: примите Россию и Беларусь в Евросоюз, и украинцам сразу захочется стать оккупированными, видимо.

Тот момент, когда иногда лучше молчать, чем говорить: молчание делает Явлинского трусом, но эти слова превращают его в пособника Путина.

Алексия Кририллова

Г.А.Явлинский - последняя надежда путина

Тезисы Явлинского во многом совпадают с риторикой российских властей.

Григорий Голосов

Прочитал статью Явлинского. Эмоциональный текст. Логика же до второго пункта проговаривается, а третий из нее неумолимо следует. 1. Войну надо остановить. 2. Но Путин ее не остановит, ведь "Государство Путина не остановится ни перед чем." 3. Значит, остановиться должны "Украина и западные страны". Ну да, так и говорят по телевизору. Я даже не понимаю, почему Явлинский для этого высказывания выбрал не "Российскую газету", а "Новую". Неужели из-за прикрытого в одном месте символом слова "война"? Или по старой дружбе с нобелевским лауреатом?

Леонид Волков

Меня совершенно не удивляет, что Явлинский написал очередную колонку прямо по кремлевскому темнику. (Я не буду ссылку давать, тошно; хватит того, что в твиттере повесил). Там буквально: "отдайте Путину оккупированные территории, иначе он ядерной бомбой вдарит" — дословное повторение того, что (каждый на своем языке и в своей аудитории) говорят Песков, Медведев, Лавров; того, что и является главной целью нынешней кремлевской политики. [...]

"Никогда в прошлом ядерная держава не была участником крупного военного столкновения, в котором затрагиваются ее жизненные интересы и перспективы. Это реальная угроза. Путин и раньше, и совсем недавно не раз прямо говорил о готовности применить ядерное оружие. Не стоит загонять ситуацию в угол"

или вот такое:

"Ежечасно погибающих в этой катастрофе людей не вернуть уже никогда: ни полуторагодовалого Макара и 15-летней Ани из Днепра, ни 5-летней Миланы из Донецка, ни 9-летнего Ивана и 8-летней Нины из Ейска"?

(Ивана и Нину из Ейска, напомню, убил ровно тот же самый Путин, который убил Макара и Аню из Днепра и еще тысячи других детей — но Явлинский призывает АСТАНАВИЦЦА почему-то Зеленского, Байдена и Шольца).

Блогеры считают статью закономерным итогом всей политической карьеры лидера "Яблока"

Киса Валерьянинов

Со скрипом отворилась дверца шкафа

Здесь пыль и паутина, жили мыши,

Но вот понадобилось Вове что-то.

Явлинский Гриша...

Дмитрий Кузовкин

Как ни стараюсь оправдать для себя призыв Григория Алексеевича старческим недомыслием, ничего не получается. Как ни пытаюсь уйти от мысли о закономерном итоге его деятельности в эти два путинских десятилетия, мысль эта возвращается снова и снова.