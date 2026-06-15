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Время Свободы

"Прочтёте в новостях". Зеленский пообещал ответить за Успенский собор

Владимир Зеленский осматривает поврежденный Успенский собор Киево-Печерской лавры
Владимир Зеленский осматривает поврежденный Успенский собор Киево-Печерской лавры
Информационный дайджест "Время Свободы с Андреем Шароградским". Понедельник, 15 июня
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Информационный дайджест "Время Свободы с Андреем Шароградским". Понедельник, 15 июня
by Радио Свобода

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Информационный дайджест "Время Свободы с Андреем Шароградским". Понедельник, 15 июня

01:07 В результате российского удара по Украине погибли не менее 11 человек, серьезно поврежден Успенский собор Киево-Печерской лавры

05:44 Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину встретиться на саммите G7 во Франции, тот отказался. Стив Уиткофф и Джаред Кушнер скоро приедут в Москву

10:39 Военные просят Путина разрешить закупать «коммерческие» устройства для борьбы с дронами. Путин: Минобороны выбирает самый эффективный вариант

12:20 Успеет ли Украина воспользоваться нынешним «окном возможностей» для окончания войны. Мнение военного эксперта Анатолия Храпчинского

15:46 США, Иран и Пакистан подтвердили согласование меморандума о прекращении войны в Персидском заливе и основах для мирных переговоров. Израиль заявил, что не выведет войска с юга Ливана

19:47 Протесты в Албании против строительства элитного курортного комплекса на деньги американских инвесторов

27:16 Сборная Кюрасао забила свой первый в истории гол на чемпионатах мира по футболу

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    Андрей Шароградский

    Международный обозреватель Радио Свобода. Автор и ведущий информационно-аналитического дайджеста, подкаста «Время Свободы» 

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