В апреле 2022 года продажи автомобилей в России снизились в пять раз

В апреле 2022 года продажи новых автомобилей в России сократились на 78,5% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Об этом говорится в исследовании Ассоциации европейского бизнеса.

За месяц продажи составили 32 706 автомобилей, в апреле 2021 года россияне купили чуть более 151 тысячи машин. В отчете отмечается, что все компании, попавшие в список 25 популярных брендов, показали падение.

В частности, "Автоваз", который остается лидером продаж, сократил реализацию с 37,9 тысяч до 8,5 тысяч (падение 78%). Kia сократила продажи с 19,1 до 4,6 тысяч, Hyundai с 15,4 до 4,1 тысячи, Renault с 13,9 до 2,2 тысяч. Skoda и Volkswagen сократили продажи почти в 10 раз, Toyota – в 11. С января по апрель в России продали 293 846 машин, что на 43% меньше, чем годом ранее.

В апреле 2020 с началом пандемии продажи автомобилей в России за месяц сократились втрое: 54,5 тысяч авто против 160,6 в марте 2020. За год продажи сократились на 64%.