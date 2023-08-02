Проект "Чистая Арктика" закрывается из-за отсутствия финансирования

Мурманский центр экологических инициатив "Чистая Арктика" заявил о прекращении работы из-за отсутствия финансирования. Об этом сообщает "7х7" со ссылкой на руководителя проекта Екатерину Макарову.

Проект существовал с 2018 года. Его идея - создать единую программу по очистке арктических территорий России. Волонтеры проекта ездили в экспедиции, где занимались экологическим просвещением и сбором отходов на арктических территориях.

Макарова не исключила, что в будущем организаторы проекта могут "вернуться" с новыми инициативами, связанными с проблемами в регионе. Однако никаких сроков она не назвала.