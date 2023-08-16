Украинский проект "Хочу жить" будет помогать политзаключённым из России

Украинский государственный проект "Хочу жить", первоначальная цель которого - помощь российским военнослужащим, желающим добровольно сдаться в плен, объявил о помощи российским политзаключённым, которые подверглись преследованиям за свою антивоенную позицию или поддержку Украины.
Родственникам репрессированных, которые хотят вызволить своих близких из российских колоний и СИЗО, предлагается писать на электронную почту проекта. Его создатели планируют инициировать передачу политзаключённых в Украину через процедуру обмена или "другими способами" с последующей возможностью обеспечения политического убежища. Также они обещают "юридическое сопровождение" при решении вопросов, связанных с выездом из России.
- После полномасштабного вторжения в Украину российские власти начали преследование граждан за антивоенные выступления и высказывания. По данным правозащитного проекта "ОВД-Инфо", за антивоенную позицию были задержаны свыше 20 тысяч россиян. В марте 2022 года в России были введены законы об уголовной и административной ответственности за так называемые фейки о российской армии и дискредитацию её действий. Фейками и дискредитацией российские власти считают любую точку зрения, отличную от позиции Кремля и Минобороны России. По этим статьям власти возбудили уже почти семьсот уголовных дел. Десятки граждан приговорены к длительным срокам заключения.
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