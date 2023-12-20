"Проект": политолог Караганов имеет доход с квартиры в Венеции

Российский политолог Сергей Караганов, призывавший нанести ядерный удар по Европе, владеет на её территории недвижимостью, выяснило издание "Проект".

По данным СМИ, в собственности Караганова и его супруги Екатерины — двухэтажная квартира площадью 84 квадратных метра в туристическом районе Венеции Кастелло. Отмечается, что формально кремлёвский политолог не может ею пользоваться, поскольку находится под санкциями Евросоюза, однако он получает с недвижимости доход. Объявление о сдаче квартиры размещено на одном из самых популярных специализированных сервисов Booking.com.

В июле журналы "Профиль" и "Россия в глобальной политике", а также государственное информационное агентство "РИА Новости", опубликовали статьи Караганова, в которых тот заявил о необходимости ограниченного применения ядерного оружия Россией по объектам в странах, "оказывающих непосредственную поддержку киевскому режиму". По мнению политолога, это предотвратит "сползание к глобальной термоядерной войне".

Материалы Караганова вызвали резонанс, поскольку он является почётным председателем президиума Совета по внешней и оборонной политике России. Этот Совет — один из учредителей Валдайского клуба, на заседаниях которого неоднократно выступал Владимир Путин. Некоторые СМИ называют Караганова "политологом, близким к президенту России".