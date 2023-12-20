Российские госкомпании потратили больше миллиарда рублей за несколько лет, оплачивая работу прокремлёвских экспертов. Об этом говорится в расследовании издания "Проект".
Журналисты рассказали о работе экспертов, участвующих в организованных Кремлём мероприятиях и на государственном телевидении. Многие из них получают деньги от институтов, формально заключающих с ними контракты на подготовку докладов и аналитики. Неформально получатели денег должны давать правильные, с точки зрения Кремля, комментарии СМИ, пишет издание.
После подписания документов с экспертами те попадают в списки, которые Кремль спускает подконтрольным СМИ, следует из публикации. Журналистам нужно обращаться к таким людям, когда они освещают важные политические темы.
Издание приводит и другие способы финансирования или поощрения близких экспертов.
- 76-летний американский эксперт Дмитрий Саймс работает на Первом канале российского телевидения. В 2021 году он получил за свою работу 37,8 миллиона рублей, то есть 512 тысяч долларов США, утверждается в материале "Проекта". Это больше его зарплаты в американском Центре национальных интересов, который он возглавляет, говорится в публикации.
- Немецкий журналист Хуберт Зайпель в годы участия в кремлёвском экспертном форуме "Валдай" получил 600 тысяч евро от компаний, связанных с российским миллиардером Алексеем Мордашовым, писали ранее расследовательские СМИ.
- Политолог Александр Филимонов, как пишет "Проект", "посадили в кресло заместителя председателя правительства Московской области". В октябре он был назначен губернатором Вологодской области.
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