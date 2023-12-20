Российские госкомпании потратили больше миллиарда рублей за несколько лет, оплачивая работу прокремлёвских экспертов. Об этом говорится в расследовании издания "Проект".

Журналисты рассказали о работе экспертов, участвующих в организованных Кремлём мероприятиях и на государственном телевидении. Многие из них получают деньги от институтов, формально заключающих с ними контракты на подготовку докладов и аналитики. Неформально получатели денег должны давать правильные, с точки зрения Кремля, комментарии СМИ, пишет издание.

После подписания документов с экспертами те попадают в списки, которые Кремль спускает подконтрольным СМИ, следует из публикации. Журналистам нужно обращаться к таким людям, когда они освещают важные политические темы.

Издание приводит и другие способы финансирования или поощрения близких экспертов.