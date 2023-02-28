"Проект": Путин купил Кабаевой самую большую квартиру в России

Президент России Владимир Путин купил олимпийской чемпионке Алине Кабаевой самую большую квартиру в России. Она была оплачена на средства из "кошелька" президента России Владимира Путина – кипрского офшора Ermira. Это утверждается в расследовании издания "Проект".

Речь идёт о двухэтажном пентхаусе 2600 квадратных метров, построенном в сочинском жилом комплексе "Королевский парк". В нём есть бассейн, кинотеатр, патио и собственная вертолетная площадка. Над дизайном пентхауса работал Валентин Юдашкин. В 2021 году ЦИАН признавал этот пентхаус "самой большой квартирой России".

Как выяснил "Проект", в 2011 году пентхаус оформил на себя Олег Руднов. Деньги на покупку недвижимости поступили ему из президентского "кошелька" – кипрского офшора Ermira. Отмечается, что пентхаус обошелся Руднову примерно в 90 миллионов рублей, что в пять раз ниже цены, которую называл застройщик. "Проект" называет Руднова "давним номиналом Путина".

Источник издания утверждает, что Руднов купил этот пентхаус именно для Кабаевой. Кроме того, две квартиры на верхних и прилегающих к пентхаусу этажах жилого комплекса оформили на бабушку Кабаевой – Анну Зацепилину.

Корреспондент "Проекта" под видом покупателя встретился с двумя риелторами, торгующими квартирами в этом доме. По их словам, они слышали, что пентхаус находится "в собственности Кабаевой".

Также издание "Проект" выяснило, что 800 метрах от резиденции Путина на Валдае был построен деревянный терем площадью 1200 квадратных метров. Он оформлен на компанию "Прайм", которая записана на друга Владимира Путина Юрия Ковальчука. Источник, знакомый с устройством президентской резиденции, рассказал журналистам, что этот дом был построен специально для Кабаевой.

По подсчетам расследователей, оценочная стоимость всей недвижимости Алины Кабаевой приближается к 120 миллионам долларов.