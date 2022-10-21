"Проект" рассказал о попытке захвата активов холдинга Holcim

Лица, близкие к окружению президента России Владимира Путина и вице-премьеру Марату Хуснгуллину, возможно, стоят за попытками скупки российских активов уходящего с рынка швейцарского цементного холдинга Holcim. Об этом говорится в расследовании издания "Проект".

Отправным пунктом для расследования стало вышедшее в конце июля на сайте Forbes интервью некоего Евгения Костюкевича, который заявил, что покупает российские активы Holcim, корпорации, занимающей третье место в мире по производству цемента. После выхода этого интервью в швейцарской компании назвал Костюкевича "уголовником", за которым стоят некие лица, планирующие рейдерский захват активов. Forbes попытался организовать видеоинтервью с Костюкевичем, но, как утверждается в расследовании "Проекта", на связь вместо него вышел дипфейк - оживлённая фотография; вместо Костюкевича за кадром говорил кто-то другой. Как выяснил "Проект", сам Костюкевич, житель пермской глубинки, неоднократно судим за кражи и другие преступления. Где он сейчас находится и знает ли о том, что его имя используется другими лицами - неизвестно.

Как пишет "Проект", передать компанию Костюкевичу постановил один из судов в Чечне. Примерно в то же время в тот же Ленинский суд Грозного обратилось некое ООО "Рондана" и попыталось взыскать с Holcim 257 миллионов рублей (эти решения судов сейчас оспорены). В расследовании говорится, что речь идёт, очевидно, о действиях одной и той же группы лиц, связанных, помимо прочего, с бизнесменом Игорем Харченко. Среди его партнёров, как утверждается, есть люди из команды вице-премьера Марата Хуснуллина, который курирует строительную отрасль, а также Юрий Яров и Дмитрий Потёмкин, люди из петебургской команды Владимира Путина. Сам Харченко отрицает, что имеет какое-либо отношение к атаке на Holcim.

Также, как пишет "Проект", у бизнеса Харченко есть пересечения со структурами Магомеда Мусаева, владельца российского Forbes. Издание отмечает, что расследование атаки на Holcim первоначально должно было выйти в Forbes, - который первым и опубликовал "интервью" с Костюкевичем - однако, как утверждается, "в процессе работы над ним автор столкнулся с многочисленными трудностями, уволился и доделывал его уже в коллективе “Проекта”".