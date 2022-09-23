"Проект" рассказал о яхте, которой пользуются Медведев и его сын

Бывший президент России Дмитрий Медведев и члены его семьи, в частности сын Илья, пользуются 74-метровой яхтой "Вселенная", стоимость которой оценивается примерно в 100 млн долларов. Об этом говорится в расследовании издания "Проект".
По данным "Проекта", яхта была построена в 2018 году и оформлена на офшорную компанию с Каймановых островов. Бенефициар этой компании не установлен, однако, как утверждают источники издания, покупка яхты была оплачена семьей миллиардера Игоря Юсуфова, как утверждается, близкого к Медведеву. О том, что бывший президент, ныне заместитель главы Совбеза и один из самых жёстких сторонников войны с Украиной, пользуется этой яхтой, рассказали "Проекту" несколько источников, в их числе турецкий споттер Йорук Ишик, следящий за судами, проходящими через Босфор, и сотрудник сочинского порта, где сейчас находится судно.
Утверждается, что на яхте есть вертолётная площадка, личный кабинет Медведева и спецсвязь. На борту этого судна, как пишет "Проект", в 2020 году, в разгар пандемии коронавирусной инфекции, отдыхал сын Медведева Илья вместе с сыном Игоря Юсуфова Максимом.
Зимой "Вселенная" базировалась в Италии, однако после начала войны, в начале марта, вышла из итальянского порта Империя и ушла в Сочи, где находится до сих пор.
Отец и сын Медведевы не комментировали расследование.
- Как пишет "Проект", прочие активы семьи Юсуфовых также де-факто могут принадлежать Медведеву или его сыну. В расследовании также говорится о карьере Ильи Медведева. Утверждается, что война перечеркнула планы развития его IT-бизнеса. Летом 2022 года Илья Медведев вступил в "Единую Россию", где намерен заниматься "поддержкой малого и среднего бизнеса, предпринимательства". В чём это будет выражаться - неясно.
- Ранее в расследованиях Алексея Навального утверждалось, что Медведев и его семья пользовались яхтой "Фотиния".
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