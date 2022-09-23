"Проект" рассказал о яхте, которой пользуются Медведев и его сын

Бывший президент России Дмитрий Медведев и члены его семьи, в частности сын Илья, пользуются 74-метровой яхтой "Вселенная", стоимость которой оценивается примерно в 100 млн долларов. Об этом говорится в расследовании издания "Проект".

По данным "Проекта", яхта была построена в 2018 году и оформлена на офшорную компанию с Каймановых островов. Бенефициар этой компании не установлен, однако, как утверждают источники издания, покупка яхты была оплачена семьей миллиардера Игоря Юсуфова, как утверждается, близкого к Медведеву. О том, что бывший президент, ныне заместитель главы Совбеза и один из самых жёстких сторонников войны с Украиной, пользуется этой яхтой, рассказали "Проекту" несколько источников, в их числе турецкий споттер Йорук Ишик, следящий за судами, проходящими через Босфор, и сотрудник сочинского порта, где сейчас находится судно.

Утверждается, что на яхте есть вертолётная площадка, личный кабинет Медведева и спецсвязь. На борту этого судна, как пишет "Проект", в 2020 году, в разгар пандемии коронавирусной инфекции, отдыхал сын Медведева Илья вместе с сыном Игоря Юсуфова Максимом.

Зимой "Вселенная" базировалась в Италии, однако после начала войны, в начале марта, вышла из итальянского порта Империя и ушла в Сочи, где находится до сих пор.

Отец и сын Медведевы не комментировали расследование.