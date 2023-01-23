"Проект": семьи из окружения Путина зарабатывают на Росрезерве

Члены нескольких семей, близких к Владимиру Путину, обогащаются за счёт стратегических запасов Росрезерва, ведомства, одно из функций которого - материальное обеспечение мобилизационных нужд. Об этом говорится в опубликованном в понедельник расследовании издания "Проект".

Как пишет издание, "деятельность ведомства засекречена, но оценить его неэффективность россиянам довелось в минувшем году — во время мобилизации". С начала войны в Украине российские военнослужащие, сначала контрактники и добровольцы, а затем и мобилизованные, нередко жаловались на плохое снабжение. "В бедах Росрезерва виновата опять же коррупция", - пишет "Проект".

По данным "Проекта", ведомство "поделили" между собой люди из близкого окружения президента. Они участвуют в пополнении и продаже запасов в формате аукционов, результаты которых всегда засекречены, а допускают к ним только заранее отобранных участников с разрешением от ФСБ. Речь идёт о представителях четырёх семей, каждая из которых так или иначе связана с президентом России. Среди подрядчиков Росрезерва:

Глава международной федерации самбо и бывший спарринг-партнер Путина Василия Шестаков. Его сын Илья Шестаков стал замминистра сельского хозяйства и возглавляет Росрыболовство.

Издание пишет, что Росрезерв покупал у компаний, связанных с Василием Шестаковым, как минимум масло и тушёнку. И продавал им уголь. Помимо этого, компании Шестаковых торгуют зерном, металлами и шинами, а их оборот исчисляется миллиардами рублей. Во время президентства Путина Шестаков трижды избирался в Госдуму.

Бизнесмен Аркадий Ротенберг.

По данным "Проекта", Ротенберг считается теневым куратором Росрезерва, а руководитель ведомства Дмитрий Гогин - его протеже. Гогин действительно работал в "Ростоппроме", который был частью бизнеса Ротенберга. Еще двое выходцев из "Ростоппрома", Андрей Волков и Михаил Михайлов, как выяснило издание, связаны с компаниями, работающими с ведомством Гогина. Они продавали Росрезерву соль, рыбные и мясные консервы и покупали с его складов зерно, хлопок и те же консервы. Оборот операций составлял сотни миллионов рублей.

Экс-генпрокурор Юрий Чайка и его семья.

"Проект" пишет, что сын бывшего генпрокурор России Юрия Чайки - Артём Чайка - близко общается с бизнесменом Федором Дьяковым, который зарабатывет на покупке и дальнейшей перепродаже топлива с Росрезервом. С ведомством вел дела и еще один давний товарищ Чайки-младшего - совладелец автодилера "Авилон" Камо Авагумян. Связанные с ним структуры продавали ведомству мясо и, предположительно, армейскую обувь.

Секретарь Совбеза Николай Патрушев и его сын, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

По данным "Проекта", товарищ Путина по ленинградскому КГБ Патрушев курировал Росрезерв, будучи главой ФСБ. А связанная с его племянником компания поставляла ведомству мясо, крупу и масло. Причем гарантии под госконтракты выдавал Россельхозбанк, который возглавлял старший сын Патрушева Дмитрий. Расследователи "Проекта" утверждают, что нашли компании, у которых прослеживается связь с семьей секретаря Совбеза и которые торгуют с ведомством металлами, маслом и мясными и рыбными консервами.

Как отмечает "Проект", среди контрагентов Росрезерва есть и люди из окружения главы "Ростеха" Сергея Чемезова.