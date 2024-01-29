"Проект": сенатор Каноков стал совладельцем сети "Вкусно и точка"

Бывший глава Кабардино-Балкарии, а ныне член Совета Федерации от этого региона Арсен Каноков через своих приближённых является совладельцем компании "Вкусно и точка", которая выкупила рестораны McDonald’s после ухода американской корпорации с российского рынка после российского широкомасштабного вторжения в Украину. Это утверждает в расследовании издание "Проект".

Официально рестораны были проданы предпринимателю из Новокузнецка Александру Говору, который и зарегистрировал бренд "Вкусно и точка". В декабре прошлого года, как отмечает "Проект", издание Times of Israel опубликовало предполагаемую расшифровку записи телефонного разговора российского бизнесмена Магомеда Мусаева, в котором тот говорит, что "помог Канокову получить McDonald’s, самую крутую компанию". Представители Мусаева тогда заявили, что публикация "основана на скомпилированных аудиофайлах".

"Проект" изучил аудиторское заключение к отчётности "Вкусно и точка" и установил, что Говору принадлежит только 51% акций компании, а всё остальное - "прочим" акционерам. В совете директоров из пяти человек Говора представляют только два директора, а ещё два, как утверждает "Проект", тесно связаны с Каноковым - это президент и вице-президент связанного с ним холдинга "Синдика" Олег Эскиндаров и Егор Соломатин. "Таким образом, интересы Канокова и Говора в совете директоров «Вкусно и точка» представляют по два директора, что может говорить о том, что ресторанная сеть принадлежит им почти поровну", - делает вывод издание. Участие Канокова в компании подтвердил и анонимный источник "Проекта". По ряду сообщений, часть акций может принадлежать и людям из окружения главы Чечни Рамзана Кадырова, однако "Проект" признаёт, что у него мало доказательств этой версии.

Как отмечает "Проект", формально Каноков как сенатор не имеет права заниматься бизнесом, но "его семейная компания контролирует многие важные активы", в том числе в сфере ритейла, гостиничного и ресторанного бизнеса. После начала войны ей достались доли в компаниях, которые выкупили российские подразделения Starbucks и OBI. При этом, как утверждает "Проект", в этих сделках вместе с Каноковым участвовали и люди из окружения Кадырова Валид Корчагин (предположительно родственник депутата Госдумы Адама Делимханова) и Сергей Кропачёв. Корчагин, помимо прочего, числится владельцем мариупольского комбината имени Ильича в оккупированной части Донецкой области.

"Проект" отмечает, что Каноков, Говор и Делимханов на его запросы не ответили.