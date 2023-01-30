Проект Tamizdat поддержит студентов, пострадавших из-за войны

Международный научный проект Tamizdat Project Inc. открывает двухмесячную кампанию "Рукописи не горят" в поддержку студентов-бакалавров, вынужденных покинуть свои страны из-за полномасштабной войны России против Украины, либо из-за преследований за антивоенные взгляды в России и Беларуси.

30 января в Нью-Йорке пройдут два благотворительных книжных онлайн-аукциона и стартует кампания по сбору средств.

На аукцион выставлены редкие книги - первые издания "контрабандной" литературы из-за железного занавеса, а также книги авторов-эмигрантов, вышедшие на Западе в годы холодной войны. Предлагается около 300 изданий с автографами и надписями более ста авторов.

Все вырученные средства будут распределены между студентами, поступившими на программы бакалавриата в США.

Tamizdat Project посвящен изучению запрещенных книг из СССР и стран бывшего соцлагеря. Руководитель проекта — доцент нью-йоркского Хантер Колледжа Яков Клоц.