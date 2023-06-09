"Проект": Владимир Путин в ходе своего правления предотвратил три "заговора"

Президент России Владимир Путин в ходе своего правления предотвратил три "заговора" и отстранил от руководящих постов людей, которые могли угрожать его власти. Об этом говорится в расследовании издания "Проект". Неясно, были ли это настоящие заговоры, но Путин, судя по всему, воспринимал их именно так, отмечает издание.

Первым человеком, которого Путин снял с должности из-за подозрений в заговоре, стал Михаил Касьянов – в 2004 году он был отправлен в отставку с должности премьер-министра вместе со всем кабинетом. Это произошло вскоре после того, как Касьянов выступил в поддержку Михаила Ходорковского. По данным "Проекта", реальной причиной отставки премьер-министра могло стать подозрение Путина, что тот может попытаться занять его место.

Издание отмечает, что, после того как Касьянов ушел в несистемную оппозицию, Путин стал назначать "заговорщиков" на высокие, но непубличные посты. Так, например, незадолго до президентских выборов 2008 года Путин снял с поста главы правительства Михаила Фрадкова и назначил его руководить Службой внешней разведки.

По данным "Проекта", это произошло после того, как Фрадков, мэр Москвы Юрий Лужков, генпрокурор Владимир Устинов и занимавший тогда должность замглавы администрации президента Игорь Сечин обсуждали возможность прихода к власти – об этом Путин узнал из расшифровок их личных бесед чиновников. Устинова после этого сняли с должности и назначили главой Минюста.

Последним предотвращением заговора издание называет возвращение Путина на пост главы государства в 2012 году. С 2008 года пост президента России занимал Дмитрий Медведев, и, как отмечет "Проект", он в какой-то момент "стал принимать самостоятельные решения", которые не нравились Путину. В конце лета 2011 года Путин заявил Медведеву, что возвращается на пост главы государства, но пообещал через шесть лет вновь поменяться местами. Однако в 2018 году на выборы снова пошел Путин.