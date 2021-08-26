Проекция будущего. Александр Подрабинек – об окне возможностей

В преддверии сентябрьских выборов в Государственную думу в спорах о лучшей стратегии скрещивают свои публицистические шпаги журналисты и блогеры, аналитики и эксперты, политики и гражданские активисты. Спор идет в основном о том, надо ли выборы бойкотировать или стоит в них участвовать. Однако ни те ни другие не сомневаются, что ни одна из этих стратегий не приведет в одночасье к падению в России авторитаризма и торжеству демократии. Чтоб в одночасье – это случается редко, раз-другой в столетие. Но все же иногда случается, и это оставляет нам вечную надежду и не дает впасть в отчаяние. Кто знает, когда откроется новое "окно возможностей"? Ожидал ли, например, кто-нибудь 30 лет назад, что попытка реакционного государственного переворота даст нам шанс на демократию? В последние дни об этом было много публикаций. С восторгом писали о победе над хунтой, с сожалением – об ошибках демократов, с грустью – о последствиях недоконченного дела.

Но я о другом. Не о том, что было сделано неправильно, а о том, как не повторить эти ошибки в будущем. Всегда желательно учиться на чужих ошибках, но уж если есть свои, то грех не учесть их на новом витке истории. "Окно возможностей" может открыться внезапно, неожиданно для всех, незапланированно, без всякой подготовки. К такому счастливому мгновению надо быть готовым в любой момент. А мы? Мы готовы использовать этот шанс и не проиграть? Мне кажется, три главные ошибки определили проигрыш демократов, победивших в том августе реставраторов коммунизма.

Во-первых, у новой власти не было оппозиции, способной подталкивать её к демократическим переменам. Почти все демократы дружно ринулись тогда во власть, совершенно игнорируя то обстоятельство, что без дееспособной демократической оппозиции любая власть будет тяготеть к авторитаризму.

Во-вторых, демократического запала хватило только на то, чтобы занять власть и почить на лаврах. Серьёзные реформы требуют грандиозных усилий и поддержки общества. А новая власть не очень заботилась о народной поддержке, рассчитывая добиться своих целей административными методами. Поэтому уже в начале 1992 года пауза на пути к демократии стала постепенно переходить в стагнацию, реформы были половинчатые, непоследовательные, вскоре о них забыли.

В-третьих, общество доверило проводить демократические реформы политикам с сомнительной репутацией, а то и вовсе проходимцам. Люди, даже крепко замаранные сотрудничеством с коммунистическим режимом (Ельцин, Руцкой, Собчак, Гайдар, Баранников, Лебедь и многие другие), в новых условиях легко делали политическую карьеру, используя свое красноречие и умение перестраиваться "по ходу пьесы".

Что же нас ожидает, если сейчас окно возможностей чудесным образом откроется и у общества появится возможность изменить свою жизнь?

Нынешняя оппозиция, хотя и пребывает в плачевном состоянии, но за редким исключением настроена на то, чтобы встроиться во власть. То ли победив на фальшивых выборах в Государственную думу, то ли всеми правдами и неправдами втиснувшись в местную и региональную власть, то ли договариваясь с нынешними самозванцами о взаимном признании. И это, скорее всего, значит, что в счастливый час "X" урок первый останется невыученным: в стране опять не будет демократической оппозиции, которая сочтёт своим долгом корректировать курс новой власти на пути к демократии.

Если репутация не имеет значения, то сотрудничать можно с кем угодно

Урок второй – нерешительность и бессилие в доведении дела до конца. За минувшие 30 лет оппозиция не раз доказывала, что неспособна к экспансии протеста и готова в любой момент остановиться при выборе между риском и безопасностью. Это надежная гарантия провала любого оппозиционного начинания. Самый яркий пример – увод протеста 2011 года на красивое стояние на Болотной площади и затем гибельная пауза, вызванная зимним отпуском лидеров протеста. Нынешние оппозиционеры и сегодня, за малым исключением, не готовы серьёзно рисковать ради серьёзных изменений, предпочитая эмиграцию или законопослушание перед режимом. Значит, в час "Х" и второй урок 1991 года останется, скорее всего, невыученным. Для наращивания протеста нужна смелость, уверенность и готовность к риску.

Третий урок – это по сути согласие с люстрацией. Её не было у правительства после августовского путча, её нет и сейчас в оппозиции. В новых условиях будет важно, чтобы функционеры прежней власти не смогли получить доступ к рычагам управления, чтобы они не смоги повернуть страну обратно, как это было сделано после 1991 года. Нет никаких сомнений, что когда и если нынешний режим зашатается, крысы побегут с тонущего корабля и, переобуваясь на ходу, ринутся в новую власть, крича о своих демократических убеждениях и заклиная всех верить им на слово. Вспомните: в 2011–2012 годах, когда у общества появился шанс сместить узурпаторов, как они заигрывали с оппозицией! Владислав Сурков назвал тогда протестующих "лучшей частью нашего общества", а Алексей Кудрин даже выступил на протестном митинге.

В час "Х" от оппозиции будет зависеть, закрыть ли перед перебежчиками двери и подвергнуть их люстрации или, наоборот, открыть объятия и, в надежде на раскол элит, разделить с ними власть. Сдается мне, что последний вариант вероятнее – он проще, требует меньших усилий, не так рискован, а главное, среди оппозиционеров и сейчас хватает функционеров путинского режима, встречаются даже кадровые чекисты. Если репутация не имеет значения, то сотрудничать можно с кем угодно. Так думали и презревшие люстрацию демократы 1991 года, и очень скоро они были вытеснены с политического поля, а страна начала возвращение к прежним порядкам. Ещё надо понимать, что пресловутый раскол элит обязательно будет сопровождаться расколом оппозиции. Это ослабит её настолько, что вовремя перебежавшим реставрация покажется плёвым делом. Смешно сказать, но нам в России надо изменить алгоритм политических действий в критических ситуациях, иначе мы обречены до скончания веков наступать на одни и те же грабли.

Александр Подрабинек – правозащитник и журналист

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