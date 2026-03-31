Проекты Сибирь.Реалии и Север.Реалии объединены с сайтом Радио Свобода

Сайты региональных проектов Русской службы Радио Свобода — Сибирь.Реалии и Север.Реалии — объединены с основным сайтом Радио Свобода.

Теперь информацию о событиях в российских регионах можно найти на главной странице Радио Свобода, в разделе "Проекты", в Телеграм-каналах Сибирь. Реалии и Север.Реалии, а также в Инстаграме.

Проект "Сибирь.Реалии" был запущен осенью 2017 года, "Север.Реалии" — в 2019 году. Оба сайта публиковали уникальные репортажи из десятков регионов России, включая специальные проекты.

Среди них "Территория ГУЛАГа" о времени Большого террора, "Такие малые народы" о коренных жителях Сибири и цикл документальных фильмов "Хранители Сибири".

Авторы проектов становились лауреатами конкурса "Вместе медиа", неоднократно номинировались на премию "Редколлегия" и "Профессия – журналист".

Одновременно, в связи с изменением сетки вещания, с понедельника 30 марта в прямой эфир не выходят выпуски новостей Радио Свобода в начале каждого часа. Самые актуальные и оперативные новости команда Радио Свобода публикует в разделе "Новости" на главной странице сайта, в Телеграм-канале и в социальных сетях X и Facebook.

