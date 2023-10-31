Проевропейские силы Черногории сформировали кабинет с оппозицией

Проевропейская партия Черногории сформировала правительство в коалиции с партией, выступавшей с пророссийских позиций, и надеется продолжить курс в Евросоюз.

Кабинет министров не могли создать с июня. Тогда партия "Европа сейчас" победила на парламентских выборах, но не получила большинства для самостоятельного формирования правительства. Ей пришлось договариваться с оппонентами. Просербская партия "За будущее Черногории", занявшая на выборах третье место, согласилась присоединиться к коалиции в обмен на должность спикера парламента.

Во вторник, 31 октября, Скупщина утвердила новый кабинет министров 46 голосами "за" (из 81, но некоторые не участвовали в голосовании). Премьер-министром стал Милойко Спаич от "Европы сейчас", спикером парламента – Андрия Мандич от партии "За будущее Черногории".

Ранее Мандич призывал укреплять связи с Россией, а не с Евросоюзом, критиковал членство Черногории в НАТО и выступал против её отделения от Сербии в 2006 году. Став спикером парламента, Мандич заявил, что готов послать "несколько новых сообщений".

Тем не менее критики называют новое правительство "антиевропейским" – сотни сторонников оппозиции вышли на протест к зданию парламента. В оппозиции оказалась ранее правившая Демократическая партия социалистов Черногории.

Спаич утверждает, что на проевропейский курс страны, которая с 2010 года является кандидатом в члены Евросоюза, избрание Мандича не повлияет. "Четыре наших внешнеполитических приоритета: полноправное членство в ЕС, активное и заслуживающее доверия членство в НАТО, хорошие отношения с соседями и усиление роли страны в международных альянсах", – заявил Спаич. Он выразил надежду, что Черногория станет следующим членом Евросоюза.