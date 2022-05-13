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Проигравший выборы президент Южной Осетии назначил референдум о вхождении в Россию

В Южной Осетии, чью независимость от Грузии признают только несколько стран мира включая Россию, назначен референдум о вхождении в состав Российской Федерации. Указ подписан президентом Анатолием Бибиловым. 8 мая он проиграл выборы на второй срок своей должности противнику идеи референдума.

Референдум назначен на 17 июля, сообщило новостное агентство "Рес" со службой на пресс-службу Бибилова. В тексте его указа говорится, что голосование проводится в связи с "историческим стремлением народа Республики Южная Осетия к воссоединению с Россией".

Если голосование состоится, оно пройдёт приблизительно через два месяца после того, как в должность вступит победитель выборов 8 мая Алан Гаглоев. Он — лидер партии "Ныхас", исторически выступающий за независимость Южной Осетии. 11 мая в интервью ТАСС он уклонился от оценки идеи присоединения, заявив, что референдум можно провести, "когда придёт время".

  • Южная Осетия объявила о своём суверенитете в 1990 году. В 2008 году республика получила признание Москвы, а после этого ещё нескольких стран мира. Грузия никогда не признавала это решение, в 2009 году в стране был принят закон, согласно которому Южная Осетия считается территорией, оккупированной Россией.
  • Кремль заявлял, что не имеет отношения к идее проведения референдума. Грузия не поддержала санкции против Москвы после вторжения России в Украину. 13 мая премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Тбилиси не планирует решать вопросы с территориями, которые считает оккупированными Россией, военным путём, сообщало "Эхо Кавказа".

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