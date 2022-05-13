В Южной Осетии, чью независимость от Грузии признают только несколько стран мира включая Россию, назначен референдум о вхождении в состав Российской Федерации. Указ подписан президентом Анатолием Бибиловым. 8 мая он проиграл выборы на второй срок своей должности противнику идеи референдума.

Референдум назначен на 17 июля, сообщило новостное агентство "Рес" со службой на пресс-службу Бибилова. В тексте его указа говорится, что голосование проводится в связи с "историческим стремлением народа Республики Южная Осетия к воссоединению с Россией".

Если голосование состоится, оно пройдёт приблизительно через два месяца после того, как в должность вступит победитель выборов 8 мая Алан Гаглоев. Он — лидер партии "Ныхас", исторически выступающий за независимость Южной Осетии. 11 мая в интервью ТАСС он уклонился от оценки идеи присоединения, заявив, что референдум можно провести, "когда придёт время".