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Произошёл новый обмен пленными между Россией и Украиной

Украинские военные, вернувшие в рамках обмена пленными

Между Россией и Украиной прошел очередной обмен пленными. Минобороны России сообщило о возвращении 90 военнослужащих. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что в рамках обмена в Украину вернулись 130 человек.

"Это воины ВСУ, нацгвардейцы, пограничники, ГССТ [Государственная специальная служба транспорта], – написал Ермак в своем телеграм-канале. – Среди них – 87 защитников Мариуполя, 71 из которых – из "Азовстали". Также возвращаем взятых в плен в районе Бахмута и Соледара – всего 35 человек с Донецкого направления".

Ермак добавил, что большинство пленных, возвращенных в ходе этого обмена, имеют тяжелые ранения.

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