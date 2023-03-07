Произошёл новый обмен пленными между Россией и Украиной

Между Россией и Украиной прошел очередной обмен пленными. Минобороны России сообщило о возвращении 90 военнослужащих. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что в рамках обмена в Украину вернулись 130 человек.

"Это воины ВСУ, нацгвардейцы, пограничники, ГССТ [Государственная специальная служба транспорта], – написал Ермак в своем телеграм-канале. – Среди них – 87 защитников Мариуполя, 71 из которых – из "Азовстали". Также возвращаем взятых в плен в районе Бахмута и Соледара – всего 35 человек с Донецкого направления".

Ермак добавил, что большинство пленных, возвращенных в ходе этого обмена, имеют тяжелые ранения.