Производитель "Боржоми" приостановил работу из-за войны

Грузинская компания IDS Borjomi, выпускающая минеральную воду под брендом "Боржоми", временно прекращает производство на разливочных заводах в Грузии в связи с финансовыми трудностями на фоне войны в Украине.
В компании пожаловалась, что не могут получать валютную выручку из-за антироссийских санкций и расплачиваться с кредиторами. Бренд "Боржоми" с 2013 года принадлежит российской "Альфа-Групп". В конце февраля входящий в группу Альфа-банк попал под санкции ЕС.
В начале марта портал Delfi писал, что некоторые эстонские торговые сети решили убрать с прилавков "Боржоми" из-за "полученных данных", что ей владеет российская компания, в отношении которой введены санкции.
IDS Borjomi International основана в 2002 году и объединяет предприятия по производству бутилированной минеральной воды в Грузии, в Украине и в России. Компания является единственным производителем минеральной воды "Боржоми". Источники воды находятся в Боржомском ущелье. Там расположены два завода по розливу воды.
- 24 февраля российские войска вошли на территорию Украины по приказу президента России Владимира Путина. Из-за войны США и страны Запада ввели в отношении Москвы жёсткие санкции, которые затронули не только политиков и чиновников, но и обычных граждан. Сотни корпораций и брендов объявили о приостановке бизнеса в России.
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