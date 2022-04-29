Производитель "Боржоми" приостановил работу из-за войны

Грузинская компания IDS Borjomi, выпускающая минеральную воду под брендом "Боржоми", временно прекращает производство на разливочных заводах в Грузии в связи с финансовыми трудностями на фоне войны в Украине.

В компании пожаловалась, что не могут получать валютную выручку из-за антироссийских санкций и расплачиваться с кредиторами. Бренд "Боржоми" с 2013 года принадлежит российской "Альфа-Групп". В конце февраля входящий в группу Альфа-банк попал под санкции ЕС.

В начале марта портал Delfi писал, что некоторые эстонские торговые сети решили убрать с прилавков "Боржоми" из-за "полученных данных", что ей владеет российская компания, в отношении которой введены санкции.



IDS Borjomi International основана в 2002 году и объединяет предприятия по производству бутилированной минеральной воды в Грузии, в Украине и в России. Компания является единственным производителем минеральной воды "Боржоми". Источники воды находятся в Боржомском ущелье. Там расположены два завода по розливу воды.