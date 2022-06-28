Производитель Guinness и Johnnie Walker уходит из России

Крупнейший мировой производитель алкогольной продукции Diageo объявил о том, что уходит с российского рынка. Это следует из письма, направленного руководством компании сотрудникам и партнёрам. В нём сообщается о "вынужденном постепенном сокращении коммерческой деятельности в России".

Diageo выпускает пиво Guinness, водку Smirnoff, виски Johnnie Walker, ром Captain Morgan, ликер Baileys и другие алкогольные напитки. В России компания поставляла алкоголь в 70 тысяч магазинов и 19 тысяч ресторанов и баров.

Представитель Diageo заявил в разговоре с "Коммерсантъ", что процесс выхода с российского рынка займет примерно шесть месяцев. Компания собирается поддерживать сотрудников в России и предоставить им "расширенный пакет компенсационных выплат". По данным телеграм-канала "Осторожно, новости", под сокращение могут попасть 299 сотрудников Diageo в России.

В начале марта, компания сообщила, что временно приостановит импорт спиртных напитков в Россию. Это произошло через неделю после начала российского вторжения в Украину. После этого Diageo продавала имеющиеся в стране запасы алкогольной продукции.

Об уходе из России во вторник также объявил французский производитель шин Michelin. Компания передаст свой бизнес местному руководству, которое будет действовать как независимая структура.