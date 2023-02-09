Производитель одежды Uniqlo может полностью уйти из России

Японский бренд Uniqlo, который занимается производством и продажей одежды может полностью уйти из России. Компания расторгла договоры аренды с несколькими торговыми центрами. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Весной 2022 года Uniqlo приостановил работу в России после начала российского вторжения в Украину. По информации источника "Коммерсанта" на рынке торговой недвижимости, позднее японская компания решила уйти из страны и не возобновлять работу магазинов. Это уже сообщили местным сотрудникам бренда. Ещё один источник издания сообщает, что Uniqlo собирался полностью уйти из России осенью 2022 года, но изначально планировал закрыть только нерентабельные магазины. Ранее "Известия" сообщали, что компания намерена сохранить в стране только пять магазинов.

В российском офисе Uniqlo журналистам "Коммерсанта" не ответили, а связаться с владельцем бренда Fast Retailing им не удалось.

До того как Uniqlo приостановил работу в России в марте 2022 года у бренда в стране было 50 магазинов. В 2021 году выручка российского подразделения Uniqlo выросла на 55,18%, до 26,99 миллиардов рублей, а чистая прибыль была 4,12 миллиарда рублей.