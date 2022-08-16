Производитель швейцарского шоколада Lindt закрывает бизнес в России

Производитель швейцарского шоколада Lindt, компания Lindt & Sprüngli Group, объявила об уходе с российского рынка. В компании пообещали оказать поддержку своим сотрудникам из России, каким именно образом - не уточняется.

Lindt & Sprüngli Group закрыла свои российские магазины и приостановила поставки продукции ещё в начале марта, вскоре после вооружённого вторжения российских войск на территорию Украины. При этом ни тогда, ни сейчас, компания официально не называла причину принятых решений.

С начала войны в Украине несколько сотен корпорации, компаний и брендов объявили о закрытии бизнеса, прекращении производства и продажи своей продукции на территории России. Среди них множество компаний, производящих продуктовые товары - в частности, Danone, Nestle, Dr. Oetker, Mars, Lavazza, и многие другие.

