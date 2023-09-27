Крупнейший в мире производитель станков поставляет их для ВПК России

Один из крупнейших в мире производителей станков, немецкая компания DMG MORI, продолжать поставлять свою продукцию для военно-промышленного комплекса России вопреки санкциям и тому, что компания после начала войны в Украине официально объявила об уходе с российского рынка. Об этом говорится в расследовании издания "Агентство".

DMG MORI открыла станкостроительный завод в Ульяновске ещё в 2015 году. При этом уже к тому моменту санкции ЕС запрещали поставлять оборудование и технологии для военно-промышленного комплекса России, в то время как заказчиком ульяновского завода являлась госкорпорация "Ростех", работающая, в том числе, на российский ВПК.

В марте 2022 года, после начала полномасштабного российского вторжения в Украину, компания DMG MORI объявила об остановке работы завода в Ульяновске, однако, по данным "Агентства", он продолжает производство фактически под руководством того же собственника. Станки компания продаёт не напрямую, а через связанные с ней фирмы, совладельцами которых числятся российский бизнесмен Андрей Соколов, он же - сотрудник головного офиса DMG MORI в Германии, а также бывший директор по продажам "ДМГ МОРИ Рус" Рустам Аляутдинов.

Отмечается, что формально Андрей Соколов осуждает российскую военную агрессию, но известно это только со слов его жены. Сам бизнесмен отказался отвечать на вопросы "Агентства", сославшись на корпоративные правила.