Производитель водки Absolut прекратит экспорт продукции в Россию

Шведский производитель водки Absolut прекращает экспорт своей продукции в Россию после волны критики, с которой компания столкнулась после новости о возобновлении поставок. Об этом говорится в пресс-релизе организации.
В компании заявили, что решение прекратить экспорт в Россию было принято из-за "обязанности проявлять заботу о сотрудниках и партнерах".
"Мы не можем подвергать их массированной критике во всех формах. Поэтому The Absolut Company приняла решение прекратить экспорт своего бренда в Россию", – сказано в заявлении. В компании также отметили, что никак не смогут повлиять на "параллельный импорт" своей продукции в Россию.
На прошлой неделе вице-президент компании Absolut Паула Эрикссон заявила, что после вторжения российской армии в Украину французский концерн Pernod Ricard, владелец компании Absolut, соблюдает санкционные ограничения Евросоюза. Вместе с тем, компания "поставляет продукцию в объеме, способном защитить местных сотрудников и обеспечить местным организациям экономическую устойчивость". Это заявление вызвало волну критики в Швеции и призывы к бойкоту Absolut.
- Pernod Ricard специализируется на производстве крепких алкогольных напитков. Это коньяк Martell, виски Chivas Regal, Jameson, Ballantineʼs, джин Beefeater, водка Absolut, текила Olmeca.
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