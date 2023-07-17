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Производитель Zewa и Libresse окончательно ушел из России

Продукция компании Essity

Шведская компания Essity, которая производит туалетную бумагу Zewa, прокладки Libresse и подгузники Libero, завершила продажу своего бизнеса в России за 1,2 миллиарда шведских крон (около 117 миллионов долларов). Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Компания начала процесс ухода с российского рынка в апреле 2022 года. "С самого начала войны России против Украины мы были полностью сосредоточены на уходе из России. Сегодня мы завершили продажу нашего бизнеса после долгого и сложного процесса", – заявил глава компании Магнус Грот.

Российские активы Essity купила компания "Новые технологии", основным владельцем которой является Игорь Шилов.

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