Российские государственные и прокремлёвские СМИ не стали сообщать о том, что певица Алла Пугачёва, выступив в поддержку своего мужа Максима Галкина, признанного ранее "иностранным агентом", высказалась также против войны в Украине.

Внимание на это обратило издание "Агентство". Оно же привело ссылки на более 10 публикаций прокремлёвских СМИ о Пугачёвой. В них говорится о том, что артистка попросила включить её в список "иноагентов", иногда также указывается, что она поддержала позицию Галкина. В чём, однако, заключается эта позиция, в публикациях уже не говорится. В них также не приведены слова Пугачёвой с осуждением войны.

Алла Пугачёва опубликовала пост, озаглавленный "Обращение в Минюст РФ", накануне в своём инстаграме. Менее чем за сутки он набрал более 600 тысяч лайков, что заметно больше, чем у других публикаций в инстаграме певицы. В посте сказано: "Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания, мирной жизни, свободы слова и прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющие жизнь наших граждан".

Рассказывая о публикации Пугачевой, многие российские издания процитировали только первую часть поста. Так поступили, например, ТАСС, РИА Новости, "Комсомольская правда", НТВ, "Известия", Лента.ру, RT и другие. При этом во многих из этих изданий опубликованы мнения депутатов Госдумы и различных прокремлёвских деятелей с резким осуждением слов Пугачёвой, но без контекста неясно, что именно они осуждают.

Полностью слова Пугачёвой приводят – и выступают с их осуждением – некоторые провластные блогеры и телеграм-каналы.

Как отмечает "Агентство", это второй случай за последние недели, когда прокремлевские СМИ цензурируют высказывания Пугачёвой, ранее они процитировали лишь часть её записи о Михаиле Горбачёве.