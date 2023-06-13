Прокремлёвский политолог Караганов призвал применить ядерное оружие

Прокремлёвский политолог, научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Сергей Караганов призвал к применению Россией ядерного оружия против стран Запада. По мнению Караганова, которое он высказал в журнале "Профиль" (статью также перепечатал считающийся более респектабельным сайт "Россия в глобальной политике"), "применение ядерного оружия может уберечь человечество от глобальной катастрофы".

Свою парадоксальную мысль Караганов фактически обосновывает неудачами России в войне в Украине. При этом, как считает политолог, даже победа в войне с Украиной - и даже гипотетическое взятие всей украинской территории под контроль России - не поможет завершить "столкновение с Западом". Россия, по мнению Караганова, на долгие годы "завязнет" в Украине, отвлекаясь от "остро необходимого сдвига ее духовного, экономического, военно-политического центра к востоку Евразии". А Западу, считает Караганов, только того и надо.

Поэтому России, считает Караганов, необходима сокрушительная победа не над Украиной, а над самим Западом. Караганов предлагает "восстанавливать убедительность ядерного сдерживания, понижая недопустимо задранный порог применения ядерного оружия, расчетливо, но быстро идя вверх по лестнице сдерживания-эскалации". Первые шаги, по его мнению, уже сделаны - Караганов упоминает размещение российского тактического ядерного оружия в Беларуси - но надо идти дальше и фактически выдвинуть Западу ультиматум. А в случае его невыполнения - "бить по группе целей в ряде стран, чтобы привести в чувство потерявших разум". Из текста следует, что речь идёт о целях в Центральной и Восточной Европе. После этого, считает Караганов, США и НАТО сдадутся, потому что в Америке не захотят рисковать Вашингтоном "ради условной Познани". Как пишет Караганов, Китай и другие страны незападного мира в конце концов поблагодарят Россию за избавление от западной "гегемонии".

Сергей Караганов не занимает никаких должностей в российской власти, однако является участником множества прокремлёвских экспертных организаций, таких как Совет по внешней и оборонной политике или Валдайский клуб.

С начала войны в Украине высокопоставленные российские деятели неоднократно выступали с завуалированными или прямыми угрозами ядерной эскалации - не исключая и президента Владимира Путина, который прошлой осенью рассуждал о возможности изменения ядерной доктрины и внесения в неё превентивного удара. Именно к такому удару призывает Караганов, причём призывает бить не по Украине, а по странам НАТО.

При этом официально российский МИД заявляет, что Россия привержена принципу о недопустимости ядерной войны. Караганов, впрочем, тоже пишет не о ядерной войне, а только о российских ядерных ударах, ответа на которые, по его мнению, не последует.

Представители стран Запада неоднократно призывали Россию к сдержанности и критиковали Москву за ядерную риторику. Они подчёркивают, что, поддерживая Украину, не стремятся к военному столкновению с Россией. Представители разведки США неоднократно заявляли, что пока не замечают каких-либо приготовлений России к использованию ядерного оружия.