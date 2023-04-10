Прокремлёвского пропагандиста Евича обвинили в дискредитации армии

Козельский районный суд в Калужской области составил протокол о так называемой дискредитации российской армии на военного врача и публициста Юрия Евича. Поводом для возбуждения дела стало сообщение одного из слушателей лекции Евича в Южно-Сахалинске. Лекция проводилась для служащих Росгвардии, один из которых усмотрел в словах докладчика негативную оценку положения на фронте. Евич упомянул недостаток снабжения российских войск в Украине, в том числе медикаментами.
Юрий Евич является ярким пропагандистом войны России в Украине. Он воевал в Украине в составе ополчения так называемой "ДНР". В феврале 2023 года Евич стал лауреатом премии "Человек Z". На вручении премии он заявил, что у власти в Украине и поддерживающих её странах находятся "сатанисты, цель которых - уничтожить наш народ и нашу веру" и призвал "закопать в нашу землю всех пришедших в неё, и в руинах их столиц подписать безоговорочную капитуляцию".
На своей странице вконтакте Евич публикует видеообращения, сделанные фоне стяга "За веру, царя и святую триединую Русь", под которым в 2014 году начали выступать пророссийские сепаратисты в Донбассе.
За Юрия Евича вступились другие прокремлёвские авторы. Провоенный публицист Роман Скоморохов заявил, что в доносе на Евича виновата "разветвлённая система западных агентурных сетей", а выгоду от таких доносов получает Киев.
С ним не согласен губернатор Калужской области Владислав Шапша. Он считает, что критика Евича может быть обоснованной и должна быть принята во внимание.
По статье о дискредитации действий российской армии Юрию Евичу может грозить штраф до 50 тысяч рублей. Судебное заседание по его делу пройдёт 18 апреля.
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