Прокуратура Москвы предупредила о незаконности "Полудня против Путина"

Прокуратура Северо-западного округа Москвы выдала активистке движения "Путь домой" Марии Андреевой официальное предостережение о "недопустимости нарушения закона" в связи с её возможным участием в "несогласованных публичных мероприятиях" 17 марта в 12:00.

В документе, который опубликовала Андреева, говорится, что в её соцсетях найдены сведения о "готовящихся противоправных деяниях, содержащих признаки экстремистской деятельности".

Ранее ряд российских оппозиционеров призвали всех, кто не согласен с политикой Владимира Путина, прийти 17 марта в полдень на избирательные участки во время президентских выборов, выразив таким образом свой негласный протест. Идею поддержали в том числе команда Навального и Михаил Ходорковский.

Голосование на выборах президента России пройдёт с 15 по 17 марта 2024 года. Независимые наблюдатели и эксперты уже оценивают выборы как несвободные и неконкурентные. До процедуры голосования не допущен ни один реальный оппозиционный кандидат.

Больше новостей Радио Свобода: