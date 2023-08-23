Муромская городская прокуратура не нашла нарушений в семье восьмилетней Вероники Боржовой, которая в эфире Первого канала показала жест, признанный в мире сигналом о помощи и просьбой о защите от домашнего насилия. Об этом сообщает издание "Такие дела" со ссылкой на отца девочки Карена Туняна.

"Оснований для принятия мер прокурорского реагирования не имеется", - говорится в официальном ответе ведомства на запрос Тяняна.

21 июня в сюжете программы Первого канала "Сутяжники", который был посвящён семье из Мурома, не поделившей после развода опеку над двумя малолетними дочерьми, восьмилетняя Вероника Боржова, отвечая на вопрос, нравится ли ей жить с мамой, вытянула руку, прижала большой палец к ладони и согнула остальные четыре пальца. Этот жест стал общепринятым сигналом о помощи в случае домашнего насилия во время пандемии коронавируса.

После огласки мать девочки заявила, что показать жест ребёнка попросили журналисты - в том случае, если она устанет во время интервью.

Отец Вероники Боржовой по-прежнему настаивает, что его бывшая жена оказывает на детей как психологическое, так и физическое воздействие.