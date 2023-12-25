Прокуратура обжаловала "мягкий" приговор социологу Кагарлицкому

Российская прокуратура обжаловала приговор социологу Борису Кагарлицкому, оштрафованному по делу об оправдании терроризма, и вновь попросила назначить ему реальное лишение свободы.

12 декабря суд в Сыктывкаре назначил Кагарлицкому наказание в виде штрафа в 600 тысяч рублей. Обвиняемый был освобождён в зале суда. Прокуратура требовала для него пяти с половиной лет колонии.

Уголовное дело в отношении Бориса Кагарлицкого было возбуждено летом 2023 года. Поводом стало видео в ютьюб-канале издания "Рабкор", главным редактором которого является Кагарлицкий, и пост социолога в телеграм-канале, в котором он сказал, что понимает военное значение атаки Украины на Крымский мост.

Мост, соединяющий аннексированный Россией Крым с Краснодарским краем, был подорван в октябре 2022 года в результате спецоперации СБУ. Тогда погибли пять мирных жителей, в том числе водитель коммерческого грузовика, вёзший взрывчатку, не зная об этом. В России дело о взрыве расследуется как террористический акт.

На суде Кагарлицкий отрицал вину. Комментируя приговор, он признал его "мягким", объяснив то, как "гуманно", по сравнению со многими другими обвиняемыми в оправдании терроризма, обошёлся с ним суд своей известностью.