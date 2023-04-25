Прокуратура признала 15 тысяч случаев незаконной мобилизации

Прокуратура России зафиксировала 15 тысяч случаев незаконной мобилизации граждан, сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя генерального прокурора России Анатолия Разинкина. По его словам, все необоснованные мероприятия по призыву в данный момент пресечены.
Издание Сибирь.Реалии отмечает, что исходя из количества мобилизованных с сентября прошлого года, о котором заявляло министерство обороны, получается, что незаконным действиям со стороны военкоматов подвергся почти каждый двадцатый призывник.
- 21 сентября прошлого года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации для продолжения войны на территории Украины. По официальным данным, на военную службу призвали свыше 300 тысяч россиян, которые состоят в запасе. В регионах были выявлены многочисленные нарушения в ходе мобилизации: на войну призывали многодетных отцов, людей с проблемами со здоровьем, без боевого опыта и старше предельно допустимого возраста.
- В конце прошлого года, после многочисленных жалоб, председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что 10 тысяч незаконно мобилизованных были возвращены домой. Однако официальной статистики, сколько людей, которые не подходят под категории призыва, остаются на фронте и пытаются оспорить неправомерность своего статуса, нет. В СМИ регулярно появляются сообщения от призывников о том, что их отправляют на передовую без должных подготовки и снабжения. Количество мобилизованных, погибших на территории Украины, согласно открытым источникам, исчисляется сотнями.
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