Прокуратура признала 15 тысяч случаев незаконной мобилизации

Прокуратура России зафиксировала 15 тысяч случаев незаконной мобилизации граждан, сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя генерального прокурора России Анатолия Разинкина. По его словам, все необоснованные мероприятия по призыву в данный момент пресечены.

Издание Сибирь.Реалии отмечает, что исходя из количества мобилизованных с сентября прошлого года, о котором заявляло министерство обороны, получается, что незаконным действиям со стороны военкоматов подвергся почти каждый двадцатый призывник.