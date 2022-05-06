Прокуратура признала "нежелательной" Крымскую правозащитную группу

Генеральная прокуратура России признала "нежелательной организацией" Крымскую правозащитную группу. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Изучив поступившие материалы, генпрокуратура решила, что деятельность правозащитников представляет угрозу конституционному строю и безопасности Российской Федерации.

Крымская правозащитная группа отслеживает и фиксирует нарушения прав человека в аннексированном Крыму. Среди прочего, правозащитники рассказывают о давлении на политических активистов и уголовном преследовании сторонников религиозного движения "Хизб ут-Тахрир". Движение признано террористическим в России, но законно в Украине.

В июле 2021 года сайт Крымской правозащитной группы заблокировали на полуострове за публикации о военном призыве в Крыму. Суд постановил, что статьи “подрывают конституционный строй России”. Тогда глава правления Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник назвала это решение ещё одним примером информационной изоляции Крыма со стороны российских властей.

Признание организации нежелательной означает, что любая её деятельность на территории России подпадает под запрет, а сотрудничество с ней может привести к возбуждению уголовного дела и наказанию в виде лишения свободы.