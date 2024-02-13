Прокуратура: Седа Сулейманова "добровольно" вернулась в Чечню

В прокуратуре Санкт-Петербурга закончили проверку по факту возможного похищения уроженки Чечни 26-летней Седы Сулеймановой. В ведомстве заявили, что девушка добровольно поехала в Грозный на допрос, а потом по собственному желанию осталась у семьи. Об этом сообщает кризисная группа СК SOS со ссылкой на официальный ответ ведомства.

При этом в документе не упоминается факт задержания Сулеймановой сотрудниками правоохранительных органов Чечни в августе 2023 года, уточнили правозащитники.

В прокуратуре подтвердили, что доказательств причастности Сулеймановой к краже украшений на сумму 150 тысяч рублей, на основании которой её и вызвали на допрос, нет. При этом проверка, как утверждают прокуроры, показала, что никакие "меры пресечения либо процессуального принуждения, в том числе задержание и привод", к Сулеймановой якобы не применялись.

Правозащитники заявили, что намерены оспаривать позицию прокуратуры в суде. Кроме того, они подали два заявления в Следственный комитет и прокуратуру о возможном убийстве девушки.

Ранее СК SOS со ссылкой на два источника в Чечне сообщила, что Сулейманову могли убить родственники.

Седа Сулейманова уехала из Чечни, опасаясь убийства по мотивам "чести". В августе 2023 года при поддержке сотрудников правоохранительных органов из республики её похитили из квартиры в Санкт-Петербурге и увезли в Грозный.

В сентябре уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев опубликовал видео со встречи с Сулеймановой, на этой записи она не говорит ни слова; с тех пор новой информации о девушке не поступало.