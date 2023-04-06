Прокуратура Южного округа Нью-Йорка предъявила обвинения гражданину Эстонии Андрею Шевлякову в закупке американской электроники для России в обход введённых против неё санкций, сообщила пресс-служба американского министерства юстиции.
Согласно позиции обвинения, 45-летний Шевляков на протяжении 10 лет пересылал в Россию электронику, приобретенную через подставные компании у американских производителей в нарушение норм экспортного контроля.
Обвиняемый был задержан в Эстонии 28 марта во время совместной операции ФБР и Полиции безопасности, сообщало ранее бюро расследований. Эстонские власти конфисковали все посылки, предназначенные для Шевлякова, в одной из них находилось радиоэлектрооборудование весом 130 кг. В США Шевлякову может грозить до 20 лет тюрьмы. Его позиция в сообщениях ведомств не приводится.
- В 2012 году имя Шевлякова упоминалось в связи со шпионским скандалом в США, когда 7 человек представили перед судом в Техасе по обвинению в незаконной продаже американских высоких технологий России. Тогда фирма Шевлякова OÜ Yaxart попала в список 165 компаний и частных лиц, которые, по версии американских властей, работали на российских шпионов, передавало Эстонское национальное телерадиовещание. О предъявлении ему обвинений по этому делу не сообщалось, однако в его задержании в 2023 году участвовало техасское отделение ФБР.
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