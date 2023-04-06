Прокуратура Южного округа Нью-Йорка предъявила обвинения гражданину Эстонии Андрею Шевлякову в закупке американской электроники для России в обход введённых против неё санкций, сообщила пресс-служба американского министерства юстиции.

Согласно позиции обвинения, 45-летний Шевляков на протяжении 10 лет пересылал в Россию электронику, приобретенную через подставные компании у американских производителей в нарушение норм экспортного контроля.

Обвиняемый был задержан в Эстонии 28 марта во время совместной операции ФБР и Полиции безопасности, сообщало ранее бюро расследований. Эстонские власти конфисковали все посылки, предназначенные для Шевлякова, в одной из них находилось радиоэлектрооборудование весом 130 кг. В США Шевлякову может грозить до 20 лет тюрьмы. Его позиция в сообщениях ведомств не приводится.