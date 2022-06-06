Прокуратура требует лишить гражданства РФ экоактивиста Макичяна

Российского экологического активиста Аршака Макичяна, который выступает против войны в Украине, хотят лишить российского гражданства. С иском в Шатурский городской суд Московской области обратилась прокуратура. Об этом "Медиазоне" сообщили в правозащитном проекте "Первый отдел".

Прокуратура утверждает, что при подаче заявления в 2004 году о нём были предоставлены заведомо ложные сведения. О каких именно сведениях идет речь, в иске не сообщается. Шатурский городской суд Московской области рассмотрит его дело 9 июня.

Как рассказал Макичян в интервью "Медузе", он узнал об иске две недели назад, когда получил письмо на портале "Госуслуг" о возбуждении гражданского дела. Он попросил знакомых съездить в суд и уточнить детали, так как сам находится в Германии. В итоге ему прислали иск.

Активист считает дело политическим. Макичян живет в России с возраста одного года и получил российское гражданство в 2004 году, закончил здесь вуз и женат на россиянке.

Аршак Макичян активно участвовал в основанном Гретой Тунберг экологическом движении Fridays for Future, выходя на одиночные пикеты каждую пятницу.

После начала российского вторжения в Украину он принимал участие в антивоенных протестах, был задержан, а в марте он уехал из страны.

"Меня с детства оскорбляли за мою национальность, но я всегда считал себя россиянином. Что бы ни случилось, это моя страна и моя культура, и я их люблю. Сейчас меня хотят лишить гражданства за мой активизм, за то, что я требовал бороться с изменением климата и протестовал против войны, за то, что я не молчал. Конечно, я не замолчу и сейчас. Чтобы не решил суд 9 июня, я продолжу бороться за нормальную Россию будущего", — сказал Макичян.