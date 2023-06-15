Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Прокуратура потребовала лишить мандатов независимых депутатов Новосибирска

Прокуратура Новосибирской области потребовала лишить мандатов независимых депутатов горсовета Новосибирска Хельгу Пирогову и Сергея Бойко. В качестве причины ведомство указало отсутствие отчёта об их доходах и собственности за 2022 год.

Представление прокуратуры Хельга Пирогова опубликовала в своем инстаграме. В письме заявляется, что депутаты не подали декларации в антикоррупционную комиссию горсовета. По словам Пироговой, она отчиталась о доходах, однако документ по неизвестным причинам не приняли ни у неё, ни у помощника. Декларация также была отправлена по почте в положенные сроки, говорит она.

Исполняющий обязанности прокурора Новосибирска Виталий Зулин считает, что отсутствие деклараций "является безусловным и безальтернативным основанием для прекращения полномочий депутата". По сведениям Пироговой, решение о лишении мандатов будет принято на заседание антикоррупционной комиссии горсовета 23 июня.

"Если честно, у меня почти нет сомнений в решении этой комиссии. Ужасно, но, кажется, все уже привыкли, что дуракам закон не писан", — сказала депутат в комментарии Сибирь.Реалии. Комментарий Бойко редакция не приводит.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG