Прокуратура Новосибирской области потребовала лишить мандатов независимых депутатов горсовета Новосибирска Хельгу Пирогову и Сергея Бойко. В качестве причины ведомство указало отсутствие отчёта об их доходах и собственности за 2022 год.

Представление прокуратуры Хельга Пирогова опубликовала в своем инстаграме. В письме заявляется, что депутаты не подали декларации в антикоррупционную комиссию горсовета. По словам Пироговой, она отчиталась о доходах, однако документ по неизвестным причинам не приняли ни у неё, ни у помощника. Декларация также была отправлена по почте в положенные сроки, говорит она.

Исполняющий обязанности прокурора Новосибирска Виталий Зулин считает, что отсутствие деклараций "является безусловным и безальтернативным основанием для прекращения полномочий депутата". По сведениям Пироговой, решение о лишении мандатов будет принято на заседание антикоррупционной комиссии горсовета 23 июня.

"Если честно, у меня почти нет сомнений в решении этой комиссии. Ужасно, но, кажется, все уже привыкли, что дуракам закон не писан", — сказала депутат в комментарии Сибирь.Реалии. Комментарий Бойко редакция не приводит.