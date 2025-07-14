Прокуратура требует приговорить Бориса Акунина к 18 годам

Обвинение просит заочно приговорить писателя Бориса Акунина (Григория Чхартишвили) к 18 годам колонии строгого режима по статьям о содействии террористической деятельности, оправдании терроризма и неисполнении обязанностей "иностранного агента". Дело рассматривается во втором Западном окружном военном суде.

Как сообщает из зала суда корреспондент "Медиазоны", прокурор Наталья Макарова также просит штрафовать Акунина на 400 тысяч рублей и запретить ему администрировать интернет-страницы в течение 5 лет после отбытия срока.

Обвинение утверждает, что с 11 января по 24 апреля 2025 года Борис Акунин разместил в своем телеграм-канале "не менее 33 материалов" без указания на то, что они касаются деятельности "иностранного агента".

Обвинение в оправдании терроризма связано с его постом в телеграм-канале, опубликованным 18 февраля 2024 года, в котором Акунин написал, в частности: "теперь я за революцию, потому что никаким иным способом от диктатуры избавиться не получится. Выборов нет и не будет, оппонентов режим убивает или гноит в тюрьмах. Да, революция — это взрыв. Но в истории бывают такие завалы, которые ничем кроме взрыва не расчистишь".

"Содействием террористической деятельности" обвинение считает телефонный разговор Акунина с пранкерами Вованом и Лексусом, которые представились ему президентом Украины Владимиром Зеленским и министром культуры Александром Ткаченко. В нем Акунин призывал "к объединению российских и украинских деятелей культуры, настаивая, что победа может произойти "только в умах и сердцах", а не на поле боя". Он также предлагал активнее агитировать российских военных сдаваться в плен и переходить на сторону Украины.